Auditoría JELO: estas son las secciones favoritas de los oyentes de Julia en la onda

¿Cómo nos ven? ¿Qué tal nos escuchan? ¿Qué les parece la Mesa de redacción? ¿Y la Maldita Hemeroteca? ¿Y El Orden Mundial o El Gabinete para cafeteros? ¿Se ríen con las Personas físicas? ¿Disfrutan en el Territorio comanche o aprenden en La hora rándom? ¿Qué dicen de La telesfera de Borja Terán o de Julián Casanova uniendo cine e historia o las frases de Alfonso Levy? ¿Se hipnotizan con Pilar Eyre? ¿Necesitan los economistas? ¿Les gustan las entrevistas? ¿A quiénes les gustaría escuchar? ¿Les vienen bien los reportajes, la selección musical?

Llegamos al final de temporada y, como cada año, ha llegado la tradicional Auditoría de JELO en la que los oyentes no solo han votado en dos ránking a la mejor sección y al mejor gabinetero, sino que también han dejado sus mensajes, tanto escritos como de voz, en las principales redes sociales de Julia en la onda, que han sido leídos por nuestros compañeros Marina Martínez Vicens, Roger de Gràcia y Edu Aguirán.

"La mejor manera de despertar los sábados y los domingos"; "Que El gabinete sea doble"; "Víctor Guillot y Casanova, los mejores"; "Maravillosas las frases de Levy"; "Me encanta Roger y la foto de Nuria Torreblanca, un 10"; "Pilar Eyre es espectacular, culta, sarcástica, la amo"; "Comanche, Mesa, Random, I love Gallego"; "Echo de menos a Monegal y el Somos humanos"; "Julia, sigue así"; "La Auditoría es cruel porque expone a los colaboradores. Deberían hacerla más a menudo"; "Una sección de Julia contando chistes"; "Me gusta JELO de la J a la O"; "Me gusta muchísimo Personas físicas"; "Olé por Raquel Martos"; "Maldita Hemeroteca, indispensable para ver más allá del click"; "Me gustan mucho De Prada y El Orden Mundial"; "Elisa Beni, por favor, no la quitéis".

Las secciones más votadas de Julia en la onda

La hora rándom: 1272 puntos.

1272 puntos. Turno de guardia: 1227 puntos.

1227 puntos. Personas físicas: 1198 puntos.

1198 puntos. Maldita Hemeroteca: 1162 puntos.

1162 puntos. El Orden Mundial: 1130 puntos.

1130 puntos. Mesa de redacción: 1087 puntos.

1087 puntos. Territorio comanche: 1066 puntos.

1066 puntos. El Gabinete para cafeteros: 1016 puntos.

1016 puntos. La Telesfera con Borja Terán: 967 puntos.

967 puntos. Las entrevistas de Julia Otero: 930 puntos.

930 puntos. Las citas de Levy: 866 puntos.

866 puntos. Depradados: 836 puntos.

Los gabineteros favoritos de los oyentes