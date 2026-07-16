VOTA en la Auditoría de JELO: ¿Cuál es tu sección favorita de Julia en la onda?
Julia en la onda se acerca al final de temporada y, como siempre, nos mantenemos fieles a las tradiciones y queremos saber lo que piensan los oyentes de nuestro programa. Por eso, vota en la auditoría anual de JELO y decide cuál es tu sección favorita.
VOTA en la Auditoría de JELO: ¿Qué miembro de El Gabinete para cafeteros de Julia en la onda te gusta más?
VOTA por tu sección favorita de Julia en la onda
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EL GABINETE
El Gabinete para cafeteros, una hora para analizar la actualidad de la semana, sin la urgencia del primer titular y la última hora. Cafeteros son Elisa Beni, Ignasi Guardans, Arantxa Tirado, Julian Casanova, Carolina Bescansa, Victor Guillot y Julio Lleonart.
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LAS ENTREVISTAS
El placer de charlar de todo y con todo el mundo, sin la apretura del reloj. Famosos o anónimos, todos son bienvenidos si tienen una buena historia que contar.
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MESA DE REDACCIÓN
Marina Martínez Vicens, Roger de Gràcia, Aneyma León, Eulalia Rosa y Guillem Zaragoza se dan el primer madrugón a las 08:00 horas para contar esas noticias que nadie cuenta.
- 4
MALDITA HEMEROTECA
Clara Jiménez Cruz y Julio Montes ponen la actualidad de la semana ante el espejo de la hemeroteca y también nos desmontan bulos y nos cuentan datos.
- 5
EL ORDEN MUNDIAL
Los expertos en geopolítica y relaciones internacionales que nos dan las claves para entender el mundo en el que vivimos.
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PERSONAS FISICAS
El resumen de la actualidad desde el humor, el surrealismo y la ranciedad con Raquel Martos, Roger de Gracia, Pedro Vera, Laura del Val y Pablo González Batista.
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LAS CITAS DE LEVY
El filólogo, Alfonso Levy llena el programa de citas de la historia, píldoras de sabiduría y sensibilidad.
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TURNO DE GUARDIA
Nos tomamos en serio aprender divirtiendo, por eso los sábados tienen un turno de guardia en el programa los siguientes colaboradores: Julián Casanova; los economistas Gonzalo Bernardos, Javier Díaz-Giménez; el arquitecto David García Asenjo; Alfonso Levy y Pilar Eyre.
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LA HORA RANDOM
Se sienta junto a gente que sabe de lo que habla, salen conversaciones llenas de curiosidades. Es lo que pasa cuando juntamos al medioambientalista, José Luis Gallego; al historiador del arte, Miguel Ángel Cajigal 'El Barroquista', a la ingeniera Concha Monje, y al divulgador científico, Antonio Martínez Ron.
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LA TELESFERA
Borja Terán detecta tendencia y repasa historias que se cuentan en la tele y en las redes sociales y siempre tienen su moraleja.
- 11
TERRITORIO COMANCHE
Una revista cultural de la semana con cine, música, series y todo tipo de historias con la firma de Nuria Torreblanca, Miqui Otero, Santiago Segurola, Alberto Rey y Joana Bonet.
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DEPRADADOS
El lado oscuro de personajes famosos que nos cuenta Juan Manuel de Prada.