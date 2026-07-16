AUDITORÍA JELO

VOTA en la Auditoría de JELO: ¿Cuál es tu sección favorita de Julia en la onda?

Julia en la onda se acerca al final de temporada y, como siempre, nos mantenemos fieles a las tradiciones y queremos saber lo que piensan los oyentes de nuestro programa. Por eso, vota en la auditoría anual de JELO y decide cuál es tu sección favorita.

VOTA en la Auditoría de JELO: ¿Qué miembro de El Gabinete para cafeteros de Julia en la onda te gusta más?

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Auditoría en Julia en la onda
Auditoría en Julia en la onda | Onda Cero

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  1. 1

    EL GABINETE

    Estudios centrales de Onda Cero

    El Gabinete para cafeteros, una hora para analizar la actualidad de la semana, sin la urgencia del primer titular y la última hora. Cafeteros son Elisa Beni, Ignasi Guardans, Arantxa Tirado, Julian Casanova, Carolina Bescansa, Victor Guillot y Julio Lleonart.

  2. 2

    LAS ENTREVISTAS

    Julia Otero durante su entrevista a Pedro Sánchez en 'Julia en la Onda'

    El placer de charlar de todo y con todo el mundo, sin la apretura del reloj. Famosos o anónimos, todos son bienvenidos si tienen una buena historia que contar.

  3. 3

    MESA DE REDACCIÓN

    Mesa de redacción de JELO desde el Monasterio de Santa María de las Bernardas de Ferreira de Pantón

    Marina Martínez Vicens, Roger de Gràcia, Aneyma León, Eulalia Rosa y Guillem Zaragoza se dan el primer madrugón a las 08:00 horas para contar esas noticias que nadie cuenta.

  4. 4

    MALDITA HEMEROTECA

    Clara Jimenez y Julio Montes, Maldita Hemeroteca

    Clara Jiménez Cruz y Julio Montes ponen la actualidad de la semana ante el espejo de la hemeroteca y también nos desmontan bulos y nos cuentan datos.

  5. 5

    EL ORDEN MUNDIAL

    Itunes El Orden Mundial

    Los expertos en geopolítica y relaciones internacionales que nos dan las claves para entender el mundo en el que vivimos.

  6. 6

    PERSONAS FISICAS

    Personas físicas 2025

    El resumen de la actualidad desde el humor, el surrealismo y la ranciedad con Raquel Martos, Roger de Gracia, Pedro Vera, Laura del Val y Pablo González Batista.

  7. 7

    LAS CITAS DE LEVY

    Tuits de la historia

    El filólogo, Alfonso Levy llena el programa de citas de la historia, píldoras de sabiduría y sensibilidad.

  8. 8

    TURNO DE GUARDIA

    OCP - Julia en la onda HERO

    Nos tomamos en serio aprender divirtiendo, por eso los sábados tienen un turno de guardia en el programa los siguientes colaboradores: Julián Casanova; los economistas Gonzalo Bernardos, Javier Díaz-Giménez; el arquitecto David García Asenjo; Alfonso Levy y Pilar Eyre.

  9. 9

    LA HORA RANDOM

    Estudios centrales de Onda Cero

    Se sienta junto a gente que sabe de lo que habla, salen conversaciones llenas de curiosidades. Es lo que pasa cuando juntamos al medioambientalista, José Luis Gallego; al historiador del arte, Miguel Ángel Cajigal 'El Barroquista', a la ingeniera Concha Monje, y al divulgador científico, Antonio Martínez Ron.

  10. 10

    LA TELESFERA

    Borja Terán

    Borja Terán detecta tendencia y repasa historias que se cuentan en la tele y en las redes sociales y siempre tienen su moraleja.

  11. 11

    TERRITORIO COMANCHE

    Territorio Comanche en 'Julia en la Onda'

    Una revista cultural de la semana con cine, música, series y todo tipo de historias con la firma de Nuria Torreblanca, Miqui Otero, Santiago Segurola, Alberto Rey y Joana Bonet.

  12. 12

    DEPRADADOS

    Juan Manuel de Prada

    El lado oscuro de personajes famosos que nos cuenta Juan Manuel de Prada.

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