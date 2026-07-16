AUDITORÍA JELO

VOTA en la Auditoría de JELO: ¿Qué miembro de El Gabinete para cafeteros de Julia en la onda te gusta más?

Se acerca el final de temporada y en Julia en la onda aprovechamos para que los oyentes tengáis la oportunidad de votar no solo vuestra sección preferida, sino el miembro de El Gabinete para cafeteros que más os gusta.

VOTA en la Auditoría de JELO: ¿Cuál es tu sección favorita de Julia en la onda?

ondacero.es

Madrid |

VOTA: ¿Quién es tu gabinetero favorito?

  1. 1

    Julio Lleonart

    Julio Lleonart con Julia Otero en Julia en la onda

    Experto en comunicación corporativa

  2. 2

    Arantxa Tirado

    Arantxa Tirado, colaboradora en Julia en la onda

    Politóloga especializada en Relaciones Internacionales

  3. 3

    Elisa Beni

    Elisa Beni

    Periodista y escritora

  4. 4

    Julián Casanova

    Julián Casanova

    Catedrático de Historia

  5. 5

    Ignasi Guardans

    Ignasi Guardans

    Abogado, experto en gestión cultural, exeurodiputado

  6. 6

    Carolina Bescansa

    Carolina Bescansa en El Objetivo

    Politóloga

  7. 7

    Víctor Guillot

    Víctor Guillot en los estudios centrales de Onda Cero

    Analista político

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