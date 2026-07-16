VOTA en la Auditoría de JELO: ¿Qué miembro de El Gabinete para cafeteros de Julia en la onda te gusta más?
Se acerca el final de temporada y en Julia en la onda aprovechamos para que los oyentes tengáis la oportunidad de votar no solo vuestra sección preferida, sino el miembro de El Gabinete para cafeteros que más os gusta.
VOTA en la Auditoría de JELO: ¿Cuál es tu sección favorita de Julia en la onda?
VOTA: ¿Quién es tu gabinetero favorito?
- 1
Julio Lleonart
Experto en comunicación corporativa
- 2
Arantxa Tirado
Politóloga especializada en Relaciones Internacionales
- 3
Elisa Beni
Periodista y escritora
- 4
Julián Casanova
Catedrático de Historia
- 5
Ignasi Guardans
Abogado, experto en gestión cultural, exeurodiputado
- 6
Carolina Bescansa
Politóloga
- 7
Víctor Guillot
Analista político