Yolanda Díaz: "Habrá ERTE mientras sea necesario, no vamos a dejar caer a ninguna empresa ni a ningún trabajador"

Yolanda Díaz, Ministra de Trabajo, ha querido mandar un mensaje de tranquilidad a trabajadores y empresas y confirma que habrá ERTE mientras la situación lo requiera. "Los ERTE han venido para quedarse. Estarán hasta que sea necesario". Por ello, ahora toca una nueva negociación de la que "no nos levantaremos de la mesa hasta que no lleguemos a un acuerdo sobre su prolongación". "Este mecanismo ha salvado a muchas empresas, no hay que dejarlo caer cuando más se necesita".

Yolanda Díaz ha dado una cifra aproximada de lo que le está costando al Gobierno el pago de los ERTE. Cuenta que "el gasto mayor lo hemos tenido en el mes de abril, pagamos (aproximadamente) una nómina de 5 mil millones de euros". Esa cifra se ha ido reduciendo mes a mes y en la actualidad, "2 millones 700 mil trabajadores están trabajando con normalidad y han recuperado sus puestos", lo que ha reducido el gasto.

Yolanda Díaz ha advertido a los empresarios que se están aprovechando de la situación para beneficio personal. Tras las inspecciones realizadas todo "indica que hay fraude en algunas empresas. Es una parte muy pequeña, pero estos empresarios están privando a otras empresas de disponer de los recursos. Caerá el peso de la ley encima de ellos y las consecuencias son graves. Es triste que con recursos de todos se haga un mal uso de esta herramienta”

Nuevo Decreto Ley del teletrabajo

Yolanda Díaz reconoce que para ella, la ley del teletrabajo "ha sido la negociación más difícil a la que me he enfrentado". Afirma que "en el diálogo social todo el mundo cede y todo el mundo gana. Sindicatos y patronal han mejorado mucho la ley y nos hemos puesto a la cabeza de la regulación del teletrabajo". Con esta norma "nos colocamos en la vanguardia del teletrabajo a distancia en Europa".

Defiende que "los trabajadores en remoto han disparado la productividad precisamente por el ahorro de las empresas. En la Patronal nunca han discutido la compensación de los gastos". Con la nueva normativa, "el trabajo a distancia es voluntario pero tiene que haber acuerdo entre la empresa y el trabajador. Ninguna de las partes lo puede imponer"

En cuanto a sus derechos, "los trabajadores a distancia lo harán con carácter voluntario, será reversible, no podrán ser despedidos por falta de adaptación, hemos de compensarles sus gastos, hemos de permitir que exista desconexión horaria, y debemos garantizar los derechos laborales y la prevención de riesgos".

Seguro que te interesa

Así es la nueva ley de teletrabajo en España

Coronavirus España: Nuevos casos y muertes, confinamiento en Madrid y última hora de la Covid-19