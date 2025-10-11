Santiago Auserón sobre las "identidades culturales en España": "¿Cómo se puede decir a alguien que no venga?"

El cantante Santiago Auserón, también conocido como Juan Perro, ha pasado por los micrófonos de Julia en la Onda con motivo de su 50 aniversario en el mundo de la música. Además, ha hablado de su último disco, 'Neratzi', un conjunto de canciones a través de las que canta a Grecia.

En la portada aparece con los dos músicos que le han acompañado en este trabajo, Seretas y Teodros, a quienes encontró en un restaurante en Grecia. Estaba comiendo y empezó a escuchar a alguien tocando en acústico -algo que es habitual en Grecia-. "Esta gente no son normales. Estaban tocando con corazón", ha expresado. Después de varios días yendo a comer y cenar al restaurante, les dijo que le gustaba mucho lo que hacían, Intercambiaron los contactos y un mes después "me propusieron adaptar algo al castellano de ellos". Ellos no sabían, en un principio, quién era Santiago Auserón.

Tras esto, adaptó dos canciones y fue a Atenas y cantó con ellos en un show. A pesar del poco público, "había una temperatura de autenticidad, de músicos de verdad...". Por eso, ahora van a venir al tour por España, aunque las editoriales han tirado algunas de las canciones.

El nombre de Nerantzi tiene una historia detrás, también. Significa naranja y es una fruta "emblemática", por ejemplo en los poemas de Lorca, de los cuales hay muchas referencias en las canciones. "Federico vive con nosotros, está siempre entre nosotros" has asegurado. Si bien, en España al pensar en una naranja pensamos en naranja dulce, agradable, mientras que en Grecia es solo la naranja amarga. "Simboliza Grecia".

Todo está relacionado, también, con la tesis doctoral que hizo Auserón sobre la música en la Grecia Antigua. "Estaba de Dios que tenías que hacer este disco", le ha dicho Julia Otero. "España es una rosa de los vientos" ha comentado Auserón sobre las influencias de la música de nuestro país.

Auserón defiende que "España es una rosa de los vientos", en referencia a la influencia de otras culturas

"¿Cómo se puede discutir las identidades culturales en España? ¿Cómo se puede decir que no vengas? Que vengan solo los que sean afines culturales. ¿Afines a quién? ¿A los visigodos? ¿A los griegos? ¿A los fenicios? ¿A los moros? ¿Afines a qué?", se ha preguntado.

Auserón ha comentado que España es una "hermandad y familiaridad entre culturas", pero que hay "empresas" que "meten odio en el corazón de la gente". "Hacen marketing de provocar pasiones que luego rentabilizan primero a través del voto y luego a través de dinerito contante y sonante" ha lamentado.

En el libro 'El ritmo perdido', Auserón cuenta la gran presencia de población negra esclava en España. "La hubo y ahí ha dejado una huella social también", por ello ha instado a hacer un repaso por la literatura del Siglo de Oro, donde "hay negritos por todas partes".

En la entrevista también ha estado presente Anni B Sweet, una de las colaboraciones en el disco Nerantzi. Cantan juntos una de "las dos o tres canciones más conocidas de la canción popular griega", y ya había colaborado previamente con Auserón.