Rozalén:"Quien me quiere, me tiene que querer libre"

"Ha habido muchas canciones sobre el confinamiento, porque es normal que nos salga escribir sobre lo que estamos viviendo", cuenta la cantautora Rozalén, que asegura, compuso rápido su canción 'Aves enjauladas', que se ha convertido en otro de los himnos para combatir el miedo durante esta crisis sanitaria. Eso sí, lamenta que todavía, no ha podido arrodillarse frente a su abuela, como asegura en la canción que hará: "Vivo en un pueblo de Madrid y ellos están en Albacete, además, tengo un poco de miedo porque mis padres son mayores y mi abuela tiene 91 años".

"No me puedo creer que estemos así, cada vez que me meto en Twitter me falta que me explote un ojo", reflexiona sobre algunos aires de confrontación que se respiran en las calles y en las redes sociales. Asegura que por decir en un tuit que pensaba que "esto nos iba a unir", le cayó "la del pulpo". No obstante, asegura que no puede callarse: "Quien me quiere, me tiene que querer libre". De momento, podemos disfrutar la canción 'Este tren', del álbum que estrenará en otoño.

