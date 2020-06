Revilla: "Hay que convivir con el virus y abrir la economía porque nos llevamos una generación por delante"

Miguel Ángel Revilla presenta en Julia en la onda su nuevo libro '¿Por qué no nos queremos?' Explica que se ha "quedado a gusto" con este libro que es el sexto que escribe. Reconoce que le pasa como en política, "siempre digo que no me presento más y al final me convencen. Lo mismo me pasa con los libros".

El presidente de Cantabria comenta que "ya sabéis que lo que se saca de los libros, la mitad se lo queda Hacienda" y afirma que "la mitad de mis libros los regalo". Con este nuevo ensayo comenta que "me he dado cuenta que tengo mi independencia y no estoy a expensas de si me llama uno u otro".

En este libro, Miguel Ángel Revilla hace un repaso a la clase política y cuenta cómo ha cambiado en los últimos años. Comenta que "hemos visto cómo la corrupción se ha instalado y no ha salido ni el 10% de lo que ha habido". Y añade que "solo hay que ver los asuntos del Rey Emérito que han salido durante la pandemia".

Además, en este libro Revilla cuenta como "los políticos hablan de una manera en el Congreso de los Diputados que es para su público". Sin embargo, reconoce que "en las reuniones que tenemos y que nadie ve todos son educados y parecen reuniones de amigos".

"Tenemos que convivir con el virus igual que los hacemos con la gripe"

Después de meses de pandemia del coronaviurs, Miguel Ángel Revilla cree que "el gran virus que nos viene ahora es el económico" y por ello aboga por un pacto común de todos los partidos. Afirma que "como no nos pongamos de acuerdo lo vamos a pasar muy mal". Y resignado comenta que "están en una campaña electoral constante cuando quedan tres años para las próximas elecciones". "El que crea que Pedro Sánchez va a caer es que no le conocen", concluye.

Sobre el coronavirus, el Presidente de Cantabria comenta que "tenemos que convivir con el virus igual que lo hacemos con la gripe" porque piensa que "si paramos la economía nos llevamos por delante una generación". Y reconoce que "hubo falta de previsión para abastecer a todo el país con material sanitario en plena pandemia"

Por último bromea sobre el vídeo que se hizo viral por el avestruz de Cabarceno. Nos cuenta que "la noticia viral de verdad hubiese sido un picotazo que me hubiese arrancado el bigote". Reconoce que no sabía que los animales estaban tan cerca.