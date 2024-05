El boxeador Antonio Barrul habla tras la pelea en un cine en León: "Un maltratador no tiene otro trato"

Una pelea en un cine de León este fin de semana, durante la proyección de la película 'Garfield', se ha hecho viral en cuestión de horas. Toda la escena fue grabada por los presentes, que acabaron aplaudiendo la acción de Antonio Barrul, boxeador profesional y seis veces campeón de España.

Todo habría comenzado cuando Barrul recriminó la actitud "violenta" a otro hombre hacia su mujer e hijo, a lo que éste último respondió insultando y provocando al boxeador. En un primer momento, Barrul mantuvo una actitud distante, aunque acabó yendo a su encuentro y los dos se pelearon. El boxeador le propinó varios golpes hasta dejarlo en el suelo y volvió a su sitio de la sala, pidiendo perdón a los presentes, muchos de ellos familias con niños.

En 'Julia en la onda' hemos hablado con Antonio Barrul, que explica cómo se originó el incidente. "El hombre se levantó, empezó a amenazar a su mujer, a insultarla, y le dijo 'perra, te doy cinco minutos para que te sientes aquí'", ha contado Barrul, que ha detallado que posteriormente este sujeto se puso a "vocear" a su mujer, la "enganchó por el cuello" y la zarandeó: "En ese forcejeo, le soltó un golpe y le dio a una niña".

Fue en ese momento cuando se encendieron las luces y se dio lugar a la escena que se ve en los vídeos que ya se han hecho virales. Barrul asegura que no se pudo "controlar" cuando fue hacia el segundo hombre: "Fui hacia él y lo que se ve en los vídeos, no me pude controlar. No me siento orgulloso de mis actos".

Así, Barrul afirma que sabe que "golpear está mal". "Soy deportista y sé cuándo golpeo y está bien, que es encima de un ring, pero un maltratador no tiene otro trato ni hay que tratarlo de otra manera", ha zanjado.

Además, el boxeador no tiene constancia de que pueda haber denuncia y desea que este hombre busque ayuda y terapia. Momentos después de la pelea, el personal de seguridad hizo acto de presencia y el cine acabó devolviendo el dinero de la entrada a las personas que habían acudido a la sala de cine.