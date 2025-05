Día de la madre en Julia en la Onda: "Nuestras madres son nuestra casa"

Alejandro Palomas ha escrito la novela 'Una vida', mientras Inés Martín Rodrigo ha escrito 'Otra versión de ti'. Ambos son periodistas y ambas historias hablan de sus madres, tal y como han contado en Julia En La Onda.

Además, los dos son huérfanos, por lo que estas historias cuentan cómo afrontar esa pérdida. Si bien, Alejandro la perdió cuando él tenía más de 50 años, mientras que la madre de Inés murió cuando ella tan solo tenía 14.

El estado de WhatsApp de Alejandro es, literalmente, "orfandad". Algo que Inés entiende y es "plenamente consciente", porque ella también ha perdido a su padre. "En el que pasas a ser huérfana, pues has de asumir que ya no vas a caminar erguida. Que eso que te sostenía ya no está y, por lo tanto, has de aprender a caminar de otro modo, a caminar sin ellos y a sostenerte en otras personas".

"Yo solo con ella he podido ser yo, no me sentía juzgado, podía ser libre. (...) Era la seguridad de que te quiere seas como seas" ha afirmado visiblemente emocionado Alejandro. "Nuestras madres son nuestra casa" ha añadido.

Ambos autores han abordado junto con Julia Otero temas como la diferencia de la relación entre un hijo y una hija con su madre, la figura de los padres, las lecciones que dejan las madres a lo largo de la vida, el papel de cuidadoras a lo largo de la historia o el proceso de pasar a ser el padre o madre de tus padres.