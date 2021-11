Dani Martín, en Julia en la Onda: “Ir al psiquiatra me ha cambiado la vida, ahora soy más feliz”

Desde que se separó del “grupo de su vida”, 'El Canto del Loco', Dani Martín siempre ha sabido que aquellos años locos le perseguirían para siempre. Tras dos años de parón a causa de la pandemia, el que fuera líder de uno de los grupos más importantes de la música española regresa a los escenarios con su nuevo disco “No, no vuelve” como respuesta a "la pregunta acerca del regreso que me llevan haciendo desde que nos separamos”. En Julia en la Onda, hablamos con él sobre cómo ha sido la producción de este nuevo disco y el momento de su vida en el que llega.

'Sold out' en el Palau

Aún con la resaca emocional que genera el llenar de nuevo con aforo completo el Palau Sant Jordi de Barcelona, Dani Martín nos habla de “las ganas que tenía de volver a los escenarios, y más haciéndolo de una forma tan bonita”. El pasado sábado hasta 18.000 personas pudieron disfrutar de un concierto en el que Martín mostró su agradecimiento al público “por llenar el recinto de nuevo después de aguantar dos años sin devolver las entradas”.

Para la ocasión, el cantante seleccionó un repertorio con sus grandes éxitos, que están recopilados en su nuevo disco “No, no vuelve”, en el que comenzó a trabajar después del confinamiento. Martín confiesa que esas semanas “le sirvieron para recordar la alegría de los lugares donde fui feliz” revisitando canciones antiguas y reencontrándose de nuevo con 'El Canto del Loco', lo que reconoce que fue “muy sanador” para él.

Un homenaje a la banda de su vida

En ese momento, y estrenando con su banda el nuevo estudio que se hizo en casa, decidió grabar "un disco homenaje a la banda de mi vida”, pero “ya desde la distancia, como cuando cuando rompes con una novia y no te quieres acercar mucho”. Asegura que con esta nueva edición de sus grandes éxitos, ha procurado “no repetir los mismos errores, como el de alargar continuamente las vocales” y seleccionar las canciones “que no son un disfraz ahora para mí” y que ahora interpreta “desde otro lugar”.

Dani y el paso del tiempo

Sin embargo, el tiempo no solo ha conseguido cambiar al cantante que todos conocemos. Dani asegura que “ahora estoy más cerca de mí, y no tanto con el personaje, y eso es gracias a que mis padres siempre han sido la estructura sostén para que Daniel estuviera por encima del éxito y la fama”. Para eso, confiesa que también le ha ayudado mucho hablar con normalidad de la salud mental en redes: “no me gusta decirle a la gente lo que tiene que hacer, pero en vez de mostrar mi coche por Instagram, me parece más enriquecedor normalizar este tipo de mensajes, como lo importante que es pedir ayuda”.

Y en este sentido, lo hace desde su propia experiencia personal: “desde hace un año que voy al psiquiatra soy más feliz, me ha cambiado la vida” porque, asegura, “hay cosas que no sé cómo gestionar y me di cuenta de que necesitaba la ayuda de alguien que ha estudiado eso, como quien va al gimnasio o al dentista”.

Su actitud frente a las críticas

Sobre las críticas y los prejuicios, Dani asegura que ahora prefiere no darle vueltas a los juicios de la gente que no conoce: “si me lo dijera Serrat, Sabina o Gabilondo sí me lo creería, lo que me pueda decir un tal “astronauta33”, pues no”. Con el tiempo, afirma que ha aprendido “a no darle lugar a todo lo que no dependa de mí”, y añade que se siente “un privilegiado porque estoy vivo y sigo haciendo lo que me gusta”.

El regreso a los escenarios

Sobre su vuelta a los escenarios afirma que “valora mucho lo que es volver a subirse al escenario otra vez, especialmente por poder trabajar de nuevo con sus técnicos y responsables de producción”, y asegura que se siente “muy agradecido por el civismo que ha tenido el público a la hora de cumplir con las medidas” e “ilusionado por todo lo que viene”.

Valencia y Barcelona son las dos ciudades que ya han podido disfrutar del inicio de su gira “Qué caro es el tiempo”, que recorrerá los grandes recintos de España hasta finales de 2022, donde clausurará su gira de conciertos de nuevo en Barcelona, habiendo pasado por ciudades como Madrid, Málaga, Bilbao, Benicàssim o Pamplona.