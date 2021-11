"Fama, el musical", llega al teatro Apolo de Barcelona de la mano de Coco Comín

El musical está en alza en el mundo y tras la pandemia, se están llenando las carteleras de las grandes ciudades. El pasado 8 de octubre se estrenó en el Teatro Apolo de Barcelona, "Fama, el musical", la adaptación de la película y la serie que marcaron a varias generaciones. Una obra que ha viajado por 28 países hasta llegar a España, donde la coreógrafa, Coco Comín, se ha puesto al mando del proyecto como directora artística.

Comín, ha asegurado en "Julia en la Onda" que en el sector artístico, faltan artistas: "Es una carrera que estaba estigmatizada pero ahora todo el mundo está trabajando. Este pavor de los padres ante que su hijo sea artista ya no hay que tenerlo porque los artistas están muy buscados, sobre todo, los chicos porque hay menos en el sector".

Solo en "Fama, el musical" hay un grupo de 30 chicos y chicas actuando: "Se ha intentado hacer un casting buscando a gente polivalente y ha sido difícil. Hemos visto a 900 chicos en nueve días, donde valoramos en función de criterios específicos y buscamos un perfil que nos encajase. En este caso, se unía la complicación de buscar gente multirracial, porque el guion lo requería. Tenemos actores españoles mayoritariamente, pero también hay cubanos, italianos, argentinos...", ha contado la corógrafa.

Coco ha alabado el trabajo de quienes participan en la función, ya que asegura que es una profesión muy sacrificada: "Tienen que entrenar todas las mañanas. Se levantan no muy pronto porque la función acaba tarde pero a las 11:00 horas se ponen en marcha. La vida social se acaba, no hay bautizos, no hay bodas, no hay familia, no hay novios… Solo descansan el lunes".

Los viernes y los sábados, es el día más duro ya que hay doble función: "Cuando todo se acaba, hay que volver a ponerse la ropa mojada y volver a empezar a los 20 minutos, habiendo comido un cuarto de bocadillo". "La fama cuesta", ha dicho la directora artística en referencia a la frase que repetía la señorita Lidya Grant en la High School for the Performing Arts de la calle 46 de Nueva York en la serie "Fama".

Otras de las frases que la actriz les repite a sus alumnos de la escuela, Coco Comin Musicals Sl, es: "Hay dos cosas que hace que la vida valga la pena: amar y trabajar. En una escuela de artes escénicas tenéis la ocasión de trabajar en lo que más amáis". Según Comín, los alumnos se acuerdan de esto el resto de su vida.

Sinopsis, "Fama, el musical"

"Fama, el musical" sigue los últimos años de la célebre High School for the Performing Arts en la calle 46 de Nueva York (1980 a 1984). El musical explora los desafíos a los que se enfrenta la juventud: los miedos, los triunfos, los prejuicios, el esfuerzo y la perseverancia, mientras los jóvenes artistas navegan por los mundos de la música, el teatro y la danza.

"Fama", la película

En 1980 se estrenó la película "Fama", la cual se convirtió en un fenómeno en todo el mundo. Tras el éxito cosechado en el cine, dio el salto a la pequeña pantalla cuando la cadena estadounidense NBC estrenó la serie el 7 de enero de 1982.

La banda sonora ganó dos premios Óscar a Mejor Banda Sonora y Mejor Canción Original por "Fame", un Bafta y un Globo de Oro. En 2004 terminó en el puesto 51 en la encuesta 100 Years, 100 Songs de AFI de las mejores canciones del cine estadounidense.