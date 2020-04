Ángel Gabilondo: "Los partidismo y sectarismo me parecen un error. Ya habrá tiempo de hacer una valoración política del coronavirus en la Comunidad"

Ángel Gabilondo . Portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid , reconoce que en la gestión del coronavirus en la Comunidad, ha habido cosas que no han gustado en su partido, pero no es momento de rendir cuentas. "Es una situación de una magnitud extraordinaria, queremos aportar y construir ".

El Portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Ángel Gabilondo, cree que no es momento de rendir cuentas al gobierno de la Comunidad, ya que todavía queda mucho trabajo por hacer y la pandemia sigue presente. "Ya habrá tiempo de hacer una valoración política", "tenemos que esperar a ver qué pasa y luego poner nota". Ahora "queremos aportar y construir". Por eso celebra que el Pleno de la Comunidad abra sus puertas y vaya a celebrase. "Se ha visto que es insostenible tener el parlamento cerrado, hay que dar explicaciones a los ciudadanos".

Y lo primero que va a proponer es un pacto que incluya a todos los grupos y municipios. "Voy a solicitar un acuerdo de alto nivel para la Comunidad, entre los distintos grupos, no solo los afines, también con los ayuntamientos y otras instituciones. Es tiempo de aglutinar".

Aunque ha reiterado que no es momento de pedir explicaciones por la gestión, "hay cosas que no nos han gustado", y "la responsabilidad es de la Comunidad". "Nos parece mal que no haya comparecido el consejero de Sanidad semanalmente". Lamenta que no ha sido correcta "la gestión de residencias y el trato al sector primario". Subraya que "el tema de las residencia y las personas mayores nos preocupa. Hay una cantidad extraordinaria de fallecidos. Ha habido mucho dolor y muchas muertes". Por eso argumenta que "hay que cambiar el modelo de las residencias de ancianos, han de tener una dimensión mucho más sociosanitaria".

