Julia Otero defiende a Shakira: "Hay quienes le ponen más peros porque es una mujer quien lo hace"

Les acabamos de contar las noticias, pero sin embargo, el tema del día está fuera de los boletines informativos, eso sí, dentro de todas las conversaciones de café. Me refiero a la nueva canción de Shakira. Puede que no sea la mejor pieza de su discografía, pero que una artista con el corazón roto se desahogue en sus composiciones, eso no es ninguna novedad.

Eso sí, hay quienes le ponen más peros porque es una mujer quien lo hace. ¿Recuerdan como despegó la carrera internacional de Julio Iglesias con aquel 'Hey' que dedicó a su ex? Pues yo no recuerdo a nadie criticarlo por ser poco elegante o rencoroso.

Como todo este asunto de Shakira se puede llevar al terreno social y político hemos decidido dedicarle el Gabinete al despecho. El rencor y la venganza han sido desde la noche de los tiempos la respuesta, el arma y una parte del motor de la Historia. La política, de hecho, está llena de casos.

¿Cuántas decisiones y declaraciones se han hecho bajo el influjo del rencor o el despecho? Lo malo es que ese sentimiento se lleva mal con la razón. De modo que las decisiones que se toman en ese estado podrían no ser las mejores.