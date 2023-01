Reacciones y memes en redes a la batería de dardos de Shakira a Piqué

Es la noticia del día. La sesión 53 de las BZRP Music Sessions en la que Shakira se ha despachado contra su ex, Gerard Piqué, con una letra repleta de alusiones al ex futbolista y su actual novia ha generado un gran revuelo.

Como era de esperar, muchos han reaccionado a la última canción de la cantante colombiana y las redes se han llenado de comentarios y memes sobre las frases que le dedica Shakira a su ex.

La reacción de Ibai Llanos

Una de las reacciones más esperadas era la del streamer y amigo de Gerard Piqué, Ibai Llanos, que desde su canal de Twitch reaccionó en directo a la emisión de la canción. Por las caras que ponía, Ibai no debía dar crédito a las claras alusiones de la cantante al ex futbolista y sobre todo a su actual novia, Clara Chía.

Las reacciones de presentadores, cantantes y actrices

La última canción de Shakira no ha dejado indiferente a nadie. Muchos famosos se han referido a la letra de la canción y han mostrado su apoyo o desacuerdo con lo que ha hecho la cantante colombiana. Entre los famosos que se han pronunciado están Laura Escanes, Eva Soriano o la actriz Sara Sálamo.

Una de las frases de la canción a la que más están reaccionando en redes sociales es la siguiente: "Te creíste que me heriste y me volviste más dura, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan". El mensaje que quiere transmitir Shakira de que las mujeres ya no lloran las rupturas, sino que las monetizan, ha provocado multitud de respuestas en redes.

Los mejores memes de la canción de Shakira a Piqué

Las reacciones a la canción de Shakira no solo han sido comentarios a favor o en contra, sino también una batería de memes que han hecho que Shakira sea tendencia en Twitter.

Letra de la BZRP Music Sessions 53 de Bizarrap y Shakira

Perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo no quiero otra decepción.

Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba, diste tu peor versión.

Una loba como yo no esta para novatos. Una loba como yo no esta pa' tipos como tú. Pa' tipos como tú

A ti te quede grande y por eso estás con una igualita que tú

Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques. Entendí que no que es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música perdón que te salpique

Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda.

Te creíste que me heriste y me volviste más dura, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan.

Tiene nombre de persona buena, Claramente no es como suena, es igualita que tú,pa' tipos como tú. A ti te quede grande y por eso estás, con una igualita que tú

Del amor al odio hay un paso, por acá no vuelvas hazme caso, cero rencor bebé, yo te deseo que: te vaya bien con mi supuesto reemplazo.

No se ni qué es lo que te pasó, estas tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22.

Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio

Vas acelerado dale despacio, mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también

Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también.

Que cada uno saque sus propias conclusiones pero todo apunta a que Piqué no va a tener esta sesión de Bizarrap en su lista de reproducción. Y por si había duda, el productor aclara en los créditos que la letra es de Shakira.