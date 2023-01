Shakira se despacha con Piqué en su sesión con Bizarrap: "Cambiaste un Ferrari por un Twingo"

Bizarrap pasa por ser el productor musical musical más importante del mundo a sus 24 años. Todo desde su propia casa en Ramos Mejía, una localidad cerca de buenos aires en la que tiene un estudio en el que ha hecho colaboraciones con muchas de las principales estrellas musicales del momento. Los once millones de oyentes que acumula cada mes en Spotify dan buena muestra de ello.

Sus sesiones conocidas como BZRP Music Sessions le han catapultado en el mundo artístico, gracias a la perfecta combinación que hacen sus bases junto a las colaboraciones perfectamente seleccionadas . Tras hacer equipo con estrellas como Anuel AA, Residente, Nicky Jam, Trueno o Nathy Peluso, llegó el bombazo mundial junto a Quevedo. Un pelotazo que en solo unas horas logró millones de reproducciones. Un récord que sin duda ahora está en jaque tras esta unión con Shakira. Una de las más pedidas pero que ha llegado por sorpresa con un perfecto trabajo de discreción por parte de ambos artistas.

En el último tema de la cantante colombiana, 'Monotonía' que comparte con Ozuna, parece evidente que se le hace algún que otro guiño a Gerard Piqué:

"No fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía"

"Nunca dije nada, pero me dolía. Sabía que esto pasaría".

"Tú no dabas ni la mitad, pero sí sé que di más que tú".

"No me saben a nada tus labios, ahora es todo lo contrario».

"De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo, te olvidaste de lo que un día fuimos".

"Yo te quiero, pero yo me quiero más a mí".

Así es la BZRP Session de Shakira

Tras el anuncio de esta nueva sesión junto a Bizarrap, la letra y los posibles mensajes con dirección al ex futbolista, han generado tanta expectación como el propio tema en sí. Solo unos segundos han bastada para comprobar que efectivamente iba a a haber dardos a su ex pareja. Lo que no se esperaba es que resulte difícil encontrar una sola frase que no se dirija a él:

Perdón, ya cogí otro avión, aquí no vuelvo no quiero otra decepción.

Tanto que te las das de campeón y cuando te necesitaba, diste tu peor versión.

Una loba como yo no esta para novatos. Una loba como yo no esta pa' tipos como tú. Pa' tipos como tú

A ti te quede grande y por eso estás con una igualita que tú

Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques. Entendí que no que es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música perdón que te salpique

Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda.

Te creíste que me heriste y me volviste más dura, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan.

Tiene nombre de persona buena, Claramente no es como suena, es igualita que tú,pa' tipos como tú. A ti te quede grande y por eso estás, con una igualita que tú

Del amor al odio hay un paso, por acá no vuelvas hazme caso, cero rencor bebé, yo te deseo que: te vaya bien con mi supuesto reemplazo.

No se ni qué es lo que te pasó, estas tan raro que ni te distingo. Yo valgo por dos de 22.

Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio

Vas acelerado dale despacio, mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también

Yo te desocupo mañana y si quieres traértela a ella que venga también.

Que cada uno saque sus propias conclusiones pero todo apunta a que Piqué no va a tener esta sesión de Bizarrap en su lista de reproducción. Y por si había duda, el productor aclara en los créditos que la letra es de Shakira.