Adopta en JELO: Jafar, un perro cariñoso que espera su oportunidad

El periodista y cineasta Miguel Romero, nos presenta a Jafar, un perro muy cariñoso y lleno de alegría, de tamaño medio grande, que lleva dos años en la Protectora Alba viendo cómo eligen a sus compañeros de cuatro patas mientras él tiene que seguir esperando a alguien ponga su mirada en él.

Jafar vivía con unos okupas que no lo cuidaban, se encontraba sucio y desnutrido, hasta que Carolina Coral lo rescató. Lo incautaron con la policía del lugar donde le estaban dando una mala vida. Es un perro sociable al que los voluntarios tienen mucho cariño, pero no quieren que siga viviendo en la protectora si no que encuentre un hogar de verdad.

¿Cómo es el proceso para adoptar?

En el caso de esta protectora, los interesados deben ponerse en contacto y rellenar un formulario que después se valora para dar una entrevista. En caso de que todo vaya bien, se firma un contrato con unas condiciones de cuidado hacia el animal. La protectora lo entrega castrado, desparasitado, vacunado y con chip. ¿Cuánto cuesta la adopción? No cuesta nada, es gratuita. Esta protectora que rescata dos mil animales al año y no cobra la adopción, se mantiene de las donaciones.