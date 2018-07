Algunos entran en comparativas de otros carnavales que se montan cada día (políticamente hablando). Estos otros ‘carnavales’ tienen entretenidos a algunos medios de comunicación, que no encuentran de qué hablar a los ciudadanos que intentan dilucidar de qué va el tema. La suerte que tenemos ustedes y nosotros es que estamos unidos por los viajes, y eso ayuda a interpretar mejor estos saraos, que algunos sólo admitimos en época de Carnavales. Y que conste que los tenemos importantes en nuestro país, así que diviértanse lo que puedan.

El sector turístico está de suerte, porque como declaró recientemente el Secretario de la OMT, el Sr. Taleb Rifai: “en los últimos años nuestro sector ha mostrado una fuerza y una resistencia extraordinaria, pese a los innumerables retos a los que se ha enfrentado”, sobre todo en seguridad. Y aunque por regiones, las mejores cifras de turismo las ostenta Asia Pacífico con un crecimiento del 8%, Europa ha crecido poco más de un 2%.

Aunque, como se demuestra, los resultados han sido desiguales. Nuestro país no ha de crecer, y las cifras del pasado año serán difíciles de superar, pero no imposible. Debemos seguir trabajando desde todos los segmentos que configuran el tejido Empresarial Turístico, a sabiendas que aunque todo está escrito bajo el Sol, no siempre somos conscientes de qué forma está creciendo la demanda de los viajeros de este siglo.

Por ejemplo, el turismo y el deporte han avanzado paralelamente, y en España, en la misma proporción en la mayoría de las CCAA –salvo Andalucía, que fue la pionera en compartir el camino del desarrollo turístico con el deporte–. Y es que, mis queridos amigos, el Turismo Deportivo en España mueve más de 12.000 millones de euros.

De los más de 75 millones de viajeros que nos visitan, más de diez millones lo hacen para degustar nuestra variada y maravillosa gastronomía, pero según el INE, más de otros 10 millones viajaron a nuestro país por motivos deportivos. Si a ello les añadimos el interés que despierta en los viajeros extranjeros el deporte del Golf, un deporte que deja en España casi 600 millones de euros, todo apunta que deberíamos fomentar proyectos deportivos (como por ejemplo los Centros de Alto Rendimiento para deportistas de élite), que según la demanda están en alza.

No se trata de competir con el Sol y playa, que es lo más representativo. Se trata de sumar, por lo que entre unos y otros segmentos seguimos ocupando en tercer lugar en el mundo, tanto por números de viajeros como por ingresos por turismo.