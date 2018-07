EL SECTOR TURÍSTICO ES EL MOTOR DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO

Buenos días y bon dia amigos de Gente Viajera . Había pensado, esta mañana, en repasar para ustedes aquellos acontecimientos que hicieron del 2017, un año no demasiado querido para muchos ciudadanos del mundo. Sin embargo, eso ya lo hacen los compañeros de los servicios informativos de esta santa casa. De todos modos,quisiera mencionar los logros del turismo. Unos logros que han sido espectaculares.

Por ello, les hablará Mariano López en unos instantes. El turismo ha crecido un 7% a nivel mundial, una cifra importante. Además, la palabra turismo cala, poco a poco, en los ciudadanos de cualquier lugar del mundo, como una industria que está contribuyendo al desarrollo de destinos que jamás habían pensado que gracias a la llegada de viajeros su vida cambiaría. Por estos motivos, gracias al turismo, España ocupa en el mundo un lugar privilegiado para los 77,8 millones de viajeros que llegaron a nuestro país los primeros 11 meses en este año que nos ha dado más de un sobresalto.

A pesar de ello, y a falta de los datos de diciembre, la previsión es de sumar hasta acercarnos a los 82 millones, según los datos del INE. Al respecto, es importante destacar estos datos a pesar de la recuperación de nuestros vecinos del otro lado del Mediterráneo: Túnez, Egipto y Turquía. Unos territorios que han venido demostrando con sus cifras que les ha llegado la hora de la recuperación después de tanta inestabilidad. Las mejores cifras de crecimiento las han registrado la Comunidad de Madrid, seguida de la Comunidad Valenciana, la Comunidad de Baleares y hasta ahí podemos leer.

Creo importante destacar que Cataluña, a pesar de su bajada en los meses de octubre y noviembre, por la inestabilidad política, ha sido hasta noviembre la que más viajeros extranjeros ha recibido. Un total de 18,2 millones de personas, por lo que sigue siendo líder en llegadas de extranjeros a nuestro país. Todo esto hace que el turismo signifique para España el 11,2 del PIB y el 13% del empleo. Sin ir más lejos, en el mes de octubre el turismo dio trabajo a más 2.281 personas.

Amigos oyentes, les deseo un feliz año nuevo a todas estas esas nuevas personas que recupera del paro el sector turístico y a toda la Gente Viajera en general por su generosidad al acompañarnos un año más hasta la frontera de los 28 años de nuestra historia viajera. Nuestra intención es la de seguir viajando con todos vosotros, con todos ustedes, un poco más si Jesucristo así lo quiere. A todo el equipo de gente viajera que me acompañó y a día de hoy me acompañan en nuestra aventura que no ha unido. Feliz año Nuevo a esos compañeros que se ocupan de las ediciones regionales de Gente Viajera, los viernes de 7 a 8 de la tarde. En Extremadura, a Vicente Pozas. En Baleares a Martí Rodríguez y a María Cortés. A Susana Pedreira en Galicia. A Lourdes Funes en Aragón. A María Gómez en Cantabria. A Clara Saavedra en Castilla y León. A Carles Lamelo y esos momentos, mesa con mesa, de este equipo: Carlos , Víctor y Esther. Carles, que presenta además de sus muchas horas de radio, Gente Viajera en Cataluña, el único programa que se emite los sábados de 7 a 8 de la mañana. A todos ellos gracias por poner mucha dedicación y cariño para informar del turismo desde la Atalaya de Gente Viajera en Onda Cero. Por ello, les deseo un feliz año 2018 para todos ustedes.