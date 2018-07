LA INDUSTRIA TURÍSTICA MUNDIAL SE REÚNE EN FITUR

Del 17 al 19, como sabe la mayoría, son tres días de trasiego para los profesionales del turismo. Este año, tienen más motivos para estar felices y con ganas de trabajar más, si cabe, porque España a conseguido batir el récord de viajeros extranjeros con la cifra redonda de 82 millones de almas que han venido a visitarnos y han gastado más de 87.000 millones de euros, casi un 13% más que en el 2016 .

El turismo que prefiere nuestro país procede del Reino Unido, Alemania y Francia, en este orden. Por lo que este año los empresarios turísticos españoles no se quejan, a pesar de las vicisitudes que tuvieron que soslayar para llegar hasta aquí. Léase huelga tremenda en el Aeropuerto del Prat, un atentado en Barcelona que ha hecho sufrir a todos los españoles de bien, seguido de una inestabilidad política que está en vía –o al menos algunos queremos creer – de recuperar el camino perdido en el 2014, aunque esto venga de un viaje de “de largo recorrido”. A pesar de todo esto, el PIB turístico creció un 4,4% a lo largo del 2017, año en el que se crearon 77.501 nuevos empleos en el Turismo, aunque en el último trimestre se perdieron 319 millones de euros en la actividad turística por las circunstancias que les comenté y que muchos de ustedes conocen.

Estos datos están valorados por Exceltur, que reconoce que Madrid ha liderado por destinos la mejora de los resultados empresariales con un crecimiento del 10,2%. En cuanto al turismo de la Costa la Comunidad Valenciana, sin ir más lejos, creció en ingresos procedentes del turismo extranjero un 15,7% con respecto al 2016. Creció Murcia con su año jubilar de Caravaca, seguida de Baleares con un incremento del 4,8 al igual que Galicia, que cierra el 2017 con sus mejores resultados turísticos. Les siguen el resto de comunidades de la España Verde, en Cantabria con un 7,7 más, Navarra con un 7,8 y así sucesivamente. Vamos, que los empresarios turísticos españoles han anticipado, leo literalmente, “el crecimiento en sus ventas para el 2018 entre +5.6% y el +5,3%.”

Añado, si Dios quiere, que la improvisación de algunos - que no ponen el foco mas que en un metro cuadrado - puede dar al traste con las perspectivas comentadas hasta ahora. Porque amigos, el turismo es muy sensible y cualquier inestabilidad le hace moverse en otra dirección. Así que al tanto aquellos que piensan que están solos en este mundo que, mientras no se diga lo contrario, parte del mundo que se va a encontrar la próxima semana en 10 pabellones con un 5% más de espacio este año dedicados a la Feria Internacional de Turismo en Ifema en Madrid es todos. Entre ellos el Stand de Onda Cero/Gente viajera en el pabellón 9B07. Les esperamos a todos allí tanto a la Industria Turística Mundial y por supuesto la nuestra, como a nuestra Gente Viajera de los fines de semana en Onda Cero .