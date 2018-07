Comisiones Obreras pide un pacto por el turismo para reforzar la cohesión social y aumentar el turismo de calidad

Amigos de Gente Viajera , somos conscientes de que esta semana no nos han dejado respirar entre despropósitos dentro y fuera de nuestra frontera natural: los Congresos.

Paseos urbanos y declaraciones fuera de tono, por si alguien las recoge al vuelo, tenemos para todos los gustos. Los que nos los tomamos en serio sufrimos mucho, así que, mi amiga Neus me ha dicho esta semana pasada que ella había tomado la decisión de banalizar todos los saraos habidos y por haber, y puede que tenga razón, porque esto aun no ha terminado.

Hasta dentro de un par de horas no vamos a saber qué han hecho, qué hacen aquellos que cobran pingues beneficios –a los que no quieren renunciar por nada del mundo– para mejorar la situación de los sufridos ciudadanos, y los que se han reunido para procurar darnos un mensaje, acompañado de un programa que mejore la situación de muchas personas.

Como no gritan con tanto ímpetu pues no reparamos tanto en ellos, y debiéramos, porque la Presidenta de Andalucía, Susana Díaz, sigue hablando en buen tono y midiendo sus tiempos, avalada por la gestora que representa el Asturiano Javier Fernández.

Dicho esto me quedo con la frase de la semana del Papa Francisco: “Que el diablo siempre engaña, y que para no caer en la tentación, no hay que hablar con él“. Más claro, imposible. Así que, vamos a repasar aquellos temas que atañen a la Gente Viajera y al sector Turístico, que una vez más, son buenas noticias.

Una de estas buenas noticias es que el turismo en nuestro país lleva creciendo desde el tercer trimestre del 2013. ¡Qué buen año el 2013! En ese año, este programa, gracias a todos ustedes, sumó en sus dos ediciones de dos horas un millón cien mil oyentes en cada una.

A lo que vamos, que el empleo podía ser de mejor calidad, seguro. Por eso, CCOO pide un pacto por el turismo para reforzar la cohesión social y aumentar el turismo de calidad. ¿Y por qué no?, las cifras de visitantes y los ingresos por turismo nos avalan.

Otra asignatura pendiente es la accesibilidad en general y, en concreto, en un importante número de hoteles españoles. Por eso, hoy hablaremos con el Presidente de Predif –que ya celebró su 20 aniversario en el 2016–, el Sr. Francisco Sardón, para que nos cuente cómo está la accesibilidad en nuestro país para las personas con alguna minusvalía. Nos hablará de su trabajo paralelamente al de la Fundación de la Once, para que podamos ofrecer un “Turismo para Todos”, además de otras novedades que les van a alegrar si aún no las conocen.

Y un detalle de la compañía Emirates: introduce mantas sostenibles elaboradas a partir de la materia prima de botellas de plástico 100% recicladas en los vuelos de larga distancia. Todo un detalle.