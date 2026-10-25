Víctor González, director de la UNED Pontevedra, sobre las novedades del grado en Turismo: "Un enfoque más vinculado a la realidad del mercado"

La UNED Pontevedra estrena este curso el Grado en Ingeniería de Inteligencia Artificial con una demanda "histórica": ya cuenta con entre 90 y 100 estudiantes matriculados. Su director, Víctor González, también responsable del campus noroeste de la universidad, ha destacado, además, la renovación de los grados de Turismo, ADE y Economía y el papel de la sede como principal referente español de los cursos de verano de la UNED.

Un grado nuevo y con gran demanda

González ha explicado que la puesta en marcha del Grado en Ingeniería de Inteligencia Artificial responde a una demanda transversal: "Existe la inteligencia artificial, pero no algo específico de inteligencia artificial. Este año se pone en marcha y aquí y en el resto de España (..). Está yendo francamente bien".

El director ha apuntado que la titulación se estrena "en el conjunto de la universidad" y que la sede pontevedresa ya reúne cerca de un centenar de alumnos apenas iniciado el curso. "Estamos cerca del centenar de estudiantes y acabamos de empezar", ha expresado con orgullo.

Turismo actualizado para el mercado

El director también ha comentado la renovación del Grado en Turismo, junto con los de Administración y Dirección de Empresas y Economía. Según González, la actualización se debe a la búsqueda de "un enfoque más vinculado a la realidad del mercado" e incorpora dos menciones: gestión de la empresa turística y planificación de destinos turísticos.

El director de la UNED Pontevedra, Víctor González | Onda Cero

El nuevo plan, asimismo, incluye competencias en análisis de datos, transformación digital, internacionalización, sostenibilidad y emprendimiento. También pone atención a sectores con peso en Galicia, como la industria del vino y el enoturismo, en una comunidad donde la gastronomía es un motor clave del turismo.

Cursos de verano y formación no reglada

La UNED Pontevedra también tiene una intensa actividad de extensión universitaria, con 45.000 alumnos inscritos en cursos no reglados. Entre la oferta vinculada al turismo figuran propuestas sobre el Camino de Santiago, el arte, la muerte o la relación histórica y antropológica entre el Camino y la sexualidad.

La sede es, además, la principal de los cursos de verano de la UNED en España, tanto por número de propuestas como por participación. Por ello, González ha destacado que este año se han recuperado "valores previos a la pandemia" y que durante julio el edificio volvió a convertirse en un punto de encuentro para cursos de inteligencia artificial, psicología, geoestrategia...

UNED Senior: aprender sin límite de edad

La oferta se completa con UNED Senior, dirigida a personas de 55 años o más. González ha defendido la presencia de estudiantes mayores enriquece las aulas, porque aportan experiencia vital a los alumnos más jóvenes.

"Tenemos lo que nosotros llamamos UNED Senior, que es la única formación en la que tenemos una discriminación por edad, que es que hay que tener al menos 55 años" ha comentado el director, quien reconoce que algunas personas de 53 o 54 años desean acceder antes a asignaturas como Historia del Arte, baile, terapia o yoga.

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