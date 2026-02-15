Viaje literario a Estambul y al Orient Express

Estambul es el punto de partida de Asesinato en el Orient Express, una de las obras más famosas de Agatha Christie. La novela, titulada originalmente Murder on the Orient Express, comienza con la salida del tren desde la ciudad turca rumbo a París en plena tormenta de nieve. Sandra Martín resume la trama: “Un tren de lujo, el Orient Express, sale de Estambul con destino a París una noche de pleno invierno… Y entre los pasajeros está Hercules Poirot… Cuando amanece un pasajero ha sido asesinado”. Destaca además que la autora “elabora una trama de misterio con un escenario en movimiento, un tren, que por sí solo puede ser un destino de viaje”.

El lujo de los trenes de Wagon Lits | Unsplash

Viajar hoy en el Orient Express

La experiencia ferroviaria sigue siendo posible. “El tren Simplon-Orient Express de la compañía Belmond ofrece seis días de trayecto con parada en Bucarest y en Budapest, por unos 17.000 euros”. Este servicio de Belmond recrea la decoración de los años 20 y en 2027 está previsto que entre en funcionamiento otro Orient Express de lujo aún más fiel al original. Christie viajó en el tren en 1928, tras separarse de su primer marido. “Las descripciones que anotó durante aquel viaje le sirvieron para la novela”, apunta Sandra Martín.

Estación de Sirkeci, punto de partida del Orient Express en Estambul | Pexels

El hotel Pera Palace y la huella de Christie

En Estambul, el lugar imprescindible es el Pera Palace Hotel. “En 1930, la escritora se alojó en la habitación 411. Se dice que allí escribió Asesinato en el Orient Express”. El hotel fue, desde finales del siglo XIX, punto de encuentro de escritores y celebridades como Pierre Loti, Ernest Hemingway o Greta Garbo y conserva las habitaciones donde residió Mustafa Kemal Atatürk.

Pera Palace, el hotel de Agatha Christie en Estambul | Pexels

Del barrio de Pera a Sultanahmed

El barrio de Pera o Beyoglu se sitúa en la parte europea de Estambul. Al otro lado del puente de Gálata se encuentra Sultanahmed, con el palacio de Topkapi, la basílica de Santa Sofía —“que ahora vuelve a ser mezquita”—, la Mezquita Azul y el Gran Bazar. “La expresión ‘es la pera’ viene precisamente del barrio de Pera”. A finales del siglo XIX se instalaron allí embajadas y hoteles internacionales, y se construyó el Tunel (1875), el segundo metro más antiguo del mundo tras el de Londres. Hoy, la avenida Istiklal es peatonal y la recorre un tranvía rojo antiguo. Cerca se alza la torre de Gálata, museo con mirador sobre el Cuerno de Oro y el Bósforo. Junto al paseo marítimo destaca el Museo de Arte Moderno, edificio diseñado por Renzo Piano e inaugurado en 2023.

Torre Gálata, Estambul | Pexels

Puedes escuchar el audio completo de este reportaje de Sandra Martín para Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00h, presentado por Carles Lamelo.