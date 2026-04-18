Bélgica

Valonia: guía completa para recorrer castillos, ciudades y naturaleza

Valonia, en el sur de Bélgica, se presenta como un destino ideal para una escapada por Europa. En este reportaje elaborado por Enrique Domínguez Uceta, se puede escuchar el audio completo en Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00h, presentado por Carles Lamelo.

Enrique Domínguez Uceta

Valonia |

“Encanto es la palabra que puede definir a Valonia”. Se trata de un territorio con “bosques, ríos, colinas y muchos castillos”, hasta 1.500 en un espacio comparable a la provincia de Zaragoza. Estos castillos, “unos encaramados en los riscos y otros elegantes y palaciegos junto a los ríos”, forman parte esencial de su paisaje.

Valonia es además “el corazón de Europa”, una encrucijada entre varios países y un “gran pulmón verde” gracias a zonas como las Ardenas, con abundante fauna, reservas naturales y actividades al aire libre como kayak, rutas ciclistas o experiencias de slow travel.

Valonia
Valonia | Pexels - Stijnn - 28636358

Conexiones y ciudades principales

El acceso desde España es sencillo: “sólo tenemos un par de horas de vuelo hasta Bruselas”, con conexiones directas a Brussels South Charleroi y Bruselas Zaventem. Desde allí, una red de transporte conecta ciudades como Namur, Mons, Charleroi, Lieja y Tournai, todas próximas entre sí.

La región combina naturaleza con patrimonio, gastronomía y tradición cervecera. “Valonia cuenta con un saber hacer cervecero único, reconocido por la UNESCO”, con especial protagonismo de las cervezas trapenses de Chimay, Rochefort y Orval.

Bélgica
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Lugares emblemáticos y experiencias

Entre los puntos más conocidos destacan el circuito de Spa-Francorchamps, “quizá el más bonito del mundo” y Waterloo, escenario de la derrota de Napoleón en 1815. También sobresalen lugares como la ciudad termal de Spa o las Grutas de Han.

Los castillos pueden recorrerse siguiendo el río Mosa, mientras que jardines como los de Belœil o fortalezas como Bouillon completan la oferta.

Descubriendo Valonia
Descubriendo Valonia | Pexels - Casnafu - 18935805

Namur, Dinant y Lieja

Namur, capital de Valonia, destaca por su ubicación entre los ríos Mosa y Sambre y su ciudadela. Dinant, “la Perla del río Mosa”, ofrece una imagen característica con su colegiata y fortaleza.

Lieja, por su parte, combina historia y modernidad: “una ciudad grande, cargada de historia y con una identidad muy marcada”, con espacios como la estación Liège-Guillemins o el mercado de La Batte.

Castillos de Bélgica
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Pueblos con encanto y gastronomía

Valonia cuenta con 33 localidades incluidas en el sello de los Pueblos Más Bonitos, como Chassepierre, Crupet o Durbuy. La región se completa con una oferta gastronómica basada en chocolates, gofres, cervezas y platos tradicionales.

En palabras de Enrique Domínguez Uceta, es “difícil encontrar un territorio europeo más fácil de recorrer y cargado de interés que Valonia, tan discreta como espectacular”.

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