Safaris en mokoro en el Delta del Okavango: la experiencia más silenciosa para ver fauna en Botswana

La llegada de la estación seca en Botswana coincide con la inundación progresiva del Delta del Okavango. Como explica Elena del Amo, “parece una contradicción”, pero el fenómeno se debe a que las lluvias que alimentan el sistema fluvial caen meses antes en Angola, donde nace el río Okavango. Tras recorrer más de 1.500 kilómetros a través de Angola y Namibia, el río llega a Botswana. Allí no desemboca en el mar, sino que desaparece en las arenas del Kalahari, formando el mayor delta interior del planeta. La combinación de cauces inundados y terrenos cada vez más secos en las áreas circundantes favorece que la fauna se concentre cerca del agua, facilitando su observación.

En mokoro por el Delta del Okavango | Unsplash

Un refugio para la fauna africana

El Delta del Okavango se extiende a través de una compleja red de canales, lagunas, islotes y llanuras inundables. Dependiendo de las lluvias de cada año, puede ocupar entre 15.000 y más de 20.000 kilómetros cuadrados. En este entorno es posible observar elefantes, jirafas, búfalos y numerosas especies de antílopes. También abundan hipopótamos y cocodrilos, además de depredadores como leopardos y leones. Entre ellos destacan los conocidos leones nadadores del Okavango, que en ocasiones atraviesan zonas inundadas para alcanzar a sus presas.

Hipopótamo en el Okavango | Pexels

Los safaris en mokoro, una experiencia diferente

Uno de los rasgos más característicos del Okavango son los safaris en mokoro, embarcaciones tradicionales utilizadas históricamente por las comunidades locales para desplazarse por el delta. Según explica Elena del Amo, los viajeros navegan “sentados prácticamente a ras del agua”, mientras un barquero impulsa la embarcación con una larga pértiga. La ausencia de motor convierte el recorrido en una experiencia especialmente silenciosa. Es “una experiencia totalmente distinta a un safari en coche y de lo más emocionante” que permite contemplar el entorno natural desde una perspectiva diferente.

Desde el mokoro | Unsplash

Moremi, Chobe y las Cataratas Victoria

Para conocer la región, Elena del Amo recomienda dedicar al menos cuatro o cinco días al viaje. Además de recorrer el delta, es posible visitar la Reserva de Moremi, situada dentro del propio Okavango, y el Parque Nacional de Chobe, conocido por albergar una de las mayores concentraciones de elefantes de África. Muchos viajeros completan además su recorrido con una visita a las Cataratas Victoria, uno de los grandes referentes naturales del continente africano.

Escucha el audio completo de este reportaje de Elena del Amo para Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00 h, presentado por Carles Lamelo.