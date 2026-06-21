Ruta por Texas y Luisiana: de Dallas y Austin a Nueva Orleans por carretera

Partimos de Dallas, una ciudad conectada con Madrid mediante vuelo directo. Eva Miquel recomienda acercarse desde allí a Fort Worth Stockyards para conocer el ambiente vaquero de Texas, con rodeos, tiendas especializadas y gastronomía local. Para luego poner rumbo a Austin, capital del Estado de Texas.

Texas | Unsplash

Austin, tecnología, música y naturaleza

Sobre Austin, Eva Miquel explica que se trata de una ciudad joven y tecnológica, conocida también como “Silicon Hills” por la concentración de empresas y startups del sector. Entre las visitas destacadas, Eva recomienda el Capitolio estatal, la Biblioteca y Museo Presidencial de George H. W. Bush y el entorno de Lady Bird Lake. También señala una de las atracciones más conocidas de la ciudad: la observación de la colonia de murciélagos del puente de Congress Avenue. Y por la noche, la ciudad vibra con oferta musical: “Austin lleva el apodo de la capital mundial de la música en vivo”.

Capitolio, Austin | Pixabay

De Gruene a las misiones de San Antonio

Antes de llegar a San Antonio, la ruta incluye una parada en Gruene, antiguo centro algodonero fundado por inmigrantes alemanes. Allí se encuentra Gruene Hall, considerado el salón de baile más antiguo de Texas. Ya en San Antonio, Eva Miquel recuerda su visita a las cinco misiones españolas del siglo XVIII declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO: El Álamo, San José, Concepción, San Juan y Espada. Según explica, son “cinco complejos coloniales españoles del siglo XVIII que se construyeron para evangelizar, representando el mayor ejemplo de la arquitectura de misiones de Norteamérica”.

El Álamo, Texas | Unsplash

Lafayette, Baton Rouge y la llegada a Nueva Orleans

Tras cruzar Houston, el viaje continúa hacia Lafayette y Baton Rouge para recorrer plantaciones, distritos históricos y parques de Luisiana. La etapa principal es Nueva Orleans. Eva Miquel recuerda que había visitado la ciudad antes del huracán Katrina y destacó su transformación posterior. “Sólo Nueva Orleans justifica un viaje a la zona”, afirmó. La ciudad, situada en la desembocadura del río Mississippi, combina herencia francesa, española y estadounidense. Sus barrios más conocidos incluyen French Quarter, Warehouse District, Garden District y Jackson Square. La colaboradora también resalta la importancia de la gastronomía local, con la cocina criolla y cajún como referentes.

Nueva Orleans y música, binomio indisoluble | Pexels

Regreso a Dallas por el Mississippi

Antes de regresar a Dallas, la ruta prosigue por el entorno del río Mississippi y la zona de Natchez. La última parada destacada fue Natchitoches, conocida por su decoración navideña junto al río. El viaje concluye de nuevo en Dallas, donde Eva Miquel aprovechó para recorrer algunos de sus lugares más emblemáticos y degustar especialidades tejanas como las costillas y el brisket.

Brisket | Unsplash

Escucha el audio completo de este reportaje de Eva Miquel para ente viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00 horas, presentado por Carles Lamelo.