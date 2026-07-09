Un paseo por Toledo: arte mudéjar, catedral gótica y memoria de El Greco

Toledo es una ciudad histórica sobre el Tajo y Domínguez Uceta destaca dos rasgos esenciales: el lugar en el que está enclavada y el reducido tamaño de su casco histórico. La ciudad histórica se levanta sobre una colina rocosa y escarpada, rodeada en tres de sus lados por un cerrado meandro del río Tajo, que actúa como foso natural. Su silueta de ciudad fortificada medieval queda coronada por las torres del Alcázar y las agujas de la catedral, con antiguos puentes de piedra que conectan la ciudad con el paisaje de cigarrales que la rodea.

Catedral de Toledo | Víctor Herranz

De la capital visigoda a Tulaytula

Toledo fue capital del Reino Visigodo y una de las ciudades más importantes del país hasta la conquista musulmana de la península. Más tarde, bajo dominio árabe, recibió el nombre de Tulaytula y fue capital de un poderoso reino de taifas. De ese periodo procede el laberinto de calles estrechas, adarves, cuestas y rincones que definen el paseo por la ciudad. Entre sus huellas más vivas está la Mezquita de Bab al-Mardum o Mezquita del Cristo de la Luz, con arcos de herradura y bóvedas califales del año 999. Para Domínguez Uceta, es: “Pura fusión arquitectónica sin perder magia de sus elementos musulmanes.”

Primada de Toledo | Víctor Herranz

Catedral, mudéjar y memoria de El Greco

Tras la reconquista de Toledo por Alfonso VI en el siglo XI, surge el mudéjar, una fusión en la que maestros constructores musulmanes levantaron iglesias y palacios cristianos combinando ladrillo y yeso. La catedral ocupa un lugar central en el recorrido. Domínguez Uceta la define como una de las joyas del gótico español, con capillas, coro, sacristía con obras de El Greco, Goya y Van Dyck, y la custodia de Arfe. También destaca el Alcázar, que ha sido palacio romano, fortaleza medieval y residencia real.

Pila con escritura árabe en Toledo | Víctor Herranz

Santa María la Blanca, San Juan de los Reyes y el Toledo contemporáneo

Entre los espacios más emocionantes, Domínguez Uceta señala la Sinagoga de Santa María la Blanca, construida en territorio cristiano por alarifes musulmanes para la comunidad judía: “una joya mudéjar yo creo que única en el mundo” El paseo continúa por el Monasterio de San Juan de los Reyes, el Museo de El Greco, la iglesia de Santo Tomé y la Colección Roberto Polo, en el antiguo Convento de Santa Fe. También propone mirar Toledo desde el Mirador del Valle al atardecer y atender a la arquitectura contemporánea, con intervenciones como las Escaleras Mecánicas de Elías Torres, el Archivo de San Marcos o el Palacio de Congresos El Greco, diseñado por Rafael Moneo. En palabras de Domínguez Uceta: “hay mucho que ver y que descubrir en una ciudad tan densa y apasionante como es Toledo”