Japón en otoño: el espectáculo de los colores del momijí

Contemplar el fenómeno de los arces en otoño fenómeno se conoce como momijí-gari, que significa algo así como la caza de hojas rojas. La tradición se remonta a hace más de mil años, cuando la aristocracia japonesa del periodo Heian organizaba reuniones para admirar los colores otoñales. Los arces japoneses destacan por sus tonos rojos y naranjas, seleccionados durante siglos para embellecer templos y jardines. A ellos se suma el amarillo dorado de los ginkgos, que completa el paisaje otoñal.

Los colores encendidos del otoño japonés | Unsplash

Esta sensibilidad hacia la belleza de lo efímero está vinculada al concepto de impermanencia del budismo y a la atención a los ciclos naturales del sintoísmo. También se refleja en la ceremonia del té y en el tsukimi, la tradición de contemplar la luna de otoño con dulces de arroz y productos de la cosecha.

Ceremonia del té japonesa | Pexels

Cuándo ver los colores del otoño en Japón

El momijí suele comenzar entre mediados de septiembre y principios de octubre en el norte del país y las zonas montañosas, más frías. Después avanza hacia el sur y las ciudades, donde los últimos colores pueden prolongarse hasta mediados de diciembre. A diferencia de la floración de los cerezos, que dura poco tiempo, los colores otoñales ofrecen más margen para organizar un viaje y buscar otras zonas si el paisaje no está en su mejor momento.

Monte Fuji enmarcado en los colores del otoño | Unsplash

Entre los destinos destacados figuran las montañas de Nikkō, a unas dos horas de Tokio, con templos y santuarios Patrimonio de la Humanidad, cascadas y lagos. También sobresalen los valles de los Alpes japoneses y Takayama, conocida por las casas tradicionales de madera de su centro histórico.

Pareja paseando en el momiji | Pexels

Tokio y Kioto: fechas previstas para el momijí

Según las previsiones de la Corporación Meteorológica de Japón mencionadas por Elena del Amo, el enrojecimiento de los arces se espera en Tokio alrededor del 28 de noviembre y en Kioto hacia el 11 de diciembre. En Kioto, el templo de Eikan-dō reúne miles de arces entre jardines y estanques, con iluminaciones nocturnas durante la temporada. También destaca Kiyomizu-dera, cuyo gran balcón de madera parece flotar sobre un mar de hojas rojas en otoño. Ante la afluencia de visitantes a los lugares más conocidos, otra opción es buscar espacios menos concurridos. Para completar los paseos, Elena del Amo propone disfrutar de un onsen, los baños termales japoneses, preferiblemente al aire libre y con vistas al bosque.

Momiji con arquitectura tradicional japonesa | Unsplash

Escucha el audio completo de este paseo otoñal por Japón con Elena del Amo en Onda viajera, el programa de viajes de Onda Cero, que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00h, presentado por Carles Lamelo.