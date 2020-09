Gabriel Escarrer, presidente de Exceltur: "Quien ha sacado las castañas del fuego en el sector turístico ha sido el público nacional"

El sector turístico ha sido uno de los principales damnificados en esta crisis del coronavirus, con pérdidas que rondan el 70% y del que dependen casi tres millones de familias en España. El presidente de Exceltur, Gabriel Escarrer, opina en Gente Viajera que, para hacer frente a esta situación, se requieren medidas específicas y pone en valor el papel de los turistas nacionales, que son "quienes han sacado las castañas del fuego".

Para Gabriel Escarrer, es necesario acordar una prórroga de los ERTE "hasta junio de 2021", con la excepción del 100% en el pago de la Seguridad Social de estos trabajadores. También, solicita una flexibilización en la incorporación del personal en estas ayudas y favorecer la formación del persona en "competencias necesarias para el futuro" como la digitalización o la seguridad. Asimismo, propone la creación por parte del Gobierno de un "esquema de protección para los fijos discontinuos" para que puedan cobrar todas las prestaciones.

Según explica el presidente de Exceltur, todas estas propuestas fueron tratadas en la Mesa Tripartita celebrada en Palma, una reunión que califica como "éxito": "Ha sido un éxito haber traído la Mesa Tripartita a Palma para que la ministra entendiera de primera mano los retos que tenemos en el sector turístico". Además, asegura que Yolanda Díaz se mostró "muy predispuesta" y entendió las propuestas que desde Exceltur se hicieron.

En este sentido, se muestra "convencido" de que en el Gobierno son "muy conscientes" de la necesidad de tener un programa de ayudas específico para el sector turístico, por lo que solicitan que el 30% de las ayudas de los fondos europeos se destinen a este sector "altamente competitivo".

No obstante, Escarrer critica la actuación del Ejecutivo a lo largo de la crisis, pues "ha faltado capacidad de gestión diplomática" y considera que la imagen que ha dado España "no ha sido la más adecuada", algo que países como Grecia y Portugal han aprovechado para ganar cuota de mercado. "Espero que no hayan sido capaces de fidelizar a la clientela europea, porque si los perdiéramos tardaríamos mucho más en recuperarlos", determina.

Asimismo, asegura que el sector ha hecho "un esfuerzo muy importante este verano" y lamenta que muchos establecimientos se hayan visto "abocados al cierre". "A nivel de comunicación, ha faltado poner en valor la seguridad que ofrece el sistema sanitario de España", resalta.

Respecto a las ayudas a corto plazo propuestas por el Gobierno al inicio de la pandemia, opina que lo que realmente necesita el turismo son "ayudas a fondo perdido" y una colaboración público-privada.

El presidente de Exceltur insiste en que van a procurar "convencer al presidente del Gobierno de que este sector es altamente competitivo y no tiene ningún problema estructural".

Por último, como consejero delegado de Meliá Hotels International, resalta los protocolos exhaustivos y la confianza que desde esta cadena hotelera han transmitido al público, y aprovecha para reconocer que el público nacional, a pesar de que "ha visto mermado su poder adquisitivo", ha sido "quien ha sacado las castañas del fuego". "Lo poco positivo lo ha contribuido el mercado nacional", concluye.