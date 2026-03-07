Gabriel Amat, alcalde de Roquetas de Mar: "Somos el municipio que más ha crecido de toda España"

Gabriel Amat ha asegurado en el programa especial de Gente Viajera en su localidad que Roquetas de Mar se ha convertido en un referente de crecimiento y calidad de vida en Andalucía. "Somos el municipio que más ha crecido de toda España”, ha afirmado, recordando que en los años 54 contaban con "3000 y pico habitantes y ahora tenemos 115.000".

El alcalde ha destacado que ese crecimiento se ha producido de manera planificada. "Lo que analizamos desde el Ayuntamiento es lo que mejor calidad le podemos dar a nuestros ciudadanos para que vivan bien", ha señalado. En este sentido, ha puesto en valor la restauración y la agricultura del municipio, asegurando que cuentan con "las mejores hortalizas que se crían en toda Europa", cultivadas "prácticamente todas con lucha biológica y sin ninguna insecticida".

En el plano turístico, ha subrayado que Roquetas se sitúa "el 5.º o el 4.º de pernoctaciones de toda Andalucía", lo que, a su juicio, confirma el atractivo del destino. "Eso es lo que hace un ayuntamiento, un municipio atractivo para que venga gente a vivir y quedarse", ha añadido.

Más de 30 años en el cargo

Amat, que ha recordado que accedió a la Alcaldía el 17 de junio de 1995 y que lleva "ya para 31 años", ha hecho balance de su gestión económica. "Cuando yo entré de alcalde no tenía ni para comprar gasolina", ha explicado, detallando que el Ayuntamiento debía 6.500 millones con un presupuesto de poco más de 3.300. Hoy, sin embargo, ha asegurado que el Consistorio "no debe nada" y que es "el más inversor, yo diría de toda Andalucía".

Entre los proyectos estratégicos, ha destacado la inminente entrega del hospital a la Junta de Andalucía, tras más de 17 años de intentos fallidos. "Lo primero que me dijo: Gabriel, vamos a hacer el hospital", ha relatado sobre su conversación con el presidente andaluz, Juanma Moreno.

Asimismo, ha incidido en la importancia del agua para el futuro del municipio. Ha lamentado la paralización del trasvase previsto en el Plan Hidrológico y ha anunciado la licitación de un depósito de 70.000 metros cúbicos para garantizar el suministro. "Si no tiene agua turísticamente no vale nada ni vale para agricultura, el agua es fundamental", ha advertido.

Asimismo, ha reconocido el papel del sector hotelero en la transformación de Roquetas, recordando que cuando comenzó apenas había "un hotel" y hoy es uno de los destinos más consolidados de Andalucía.