José María Rossell, CEO de Senator, anuncia una inversión de 20 millones en MiniHollywood y la expansión del grupo en 2026

José María Rossell, consejero delegado de Senator Hotels & Resorts, ha anunciado la presentación inminente del plan para MiniHollywood de cara a los próximos cinco años, con una inversión prevista de "unos 20 millones de euros". Ha explicado que este proyecto representa "un poco el legado de mi padre", ya que en los últimos años estuvo muy vinculado al parque, "pensando en nuevas cosas que hacer".

Rossell ha destacado que, más allá del histórico poblado del Oeste, uno de los grandes atractivos actuales es la reserva zoológica, donde recrean el desierto de Namibia por sus similitudes con Tabernas. "Tenemos una colección que lo que estamos recreando es como estar en Namibia", ha señalado. Entre los principales reclamos ha citado "los grandes felinos, los leones, las jirafas que tenemos tres", y ha avanzado que "en unos días van a hacer una jirafa que está a punto de nacer y antes del verano otra", lo que elevará el número a cinco o seis ejemplares.

El CEO ha subrayado que el objetivo es consolidar el parque como uno de los importantes de España y atraer visitantes más allá de la provincia. "Es nuestro juguete", ha afirmado, destacando que es un proyecto que les permite salir de la rutina hotelera. También ha puesto en valor el impulso recibido durante la pandemia, cuando muchos almerienses redescubrieron el espacio al aire libre.

Expansión del grupo

En paralelo, el grupo ha continuado su diversificación hotelera. Aunque ha reiterado que mantienen su esencia como cadena vacacional familiar y que la marca playa sigue siendo clave, ha reconocido que en los últimos años han apostado por establecimientos más ligados al destino y de menor tamaño. Ha citado la reciente apertura en Gandía, con 40 habitaciones, y ha avanzado que en 2026 inaugurarán dos hoteles en Jerez y debutarán en Menorca con otros dos establecimientos.

Rossell ha explicado que estos nuevos proyectos priorizan la restauración y la identidad local. "La artesanía local o la decoración más local gana mucha más importancia", ha indicado. Además, ha defendido la evolución gastronómica del grupo: "Hoy en día es fundamental la experiencia". Senator ha reforzado sus buffets con propuestas temáticas y ha impulsado restaurantes con marca propia y colaboraciones con chefs estrella Michelin, buscando que el cliente "disfrute del destino y disfrute también gastronómicamente del destino".