Cultura, deporte y playa: la estrategia de Roquetas de Mar para fidelizar visitantes

Amalia López ha asegurado que Roquetas de Mar se ha consolidado como "un destino consolidado y pionero referente en toda Andalucía", respaldado por cifras récord. "El verano pasado, sin ir más lejos, el año pasado superamos los 2 millones y medio de pernoctaciones en más de medio millón de visitantes", ha señalado, calificando los datos de "muy positivos". No obstante, ha advertido de que el municipio debe "seguir trabajando, seguir evolucionando y adaptándonos a la demanda de los visitantes".

La temporada alta arranca oficialmente en Semana Santa. "El Viernes Santo iniciamos la temporada. Además lo hacemos a lo grande con las playas, que son sin duda nuestro mayor reclamo turístico", ha explicado. El Ayuntamiento ha preparado los arenales para que sean "completamente accesibles", con zonas de sombra y pasarelas, mientras los chiringuitos comienzan su actividad. López ha subrayado que la ciudad ya registra movimiento previo, con el programa del Imserso y eventos como una ruta motera que ha superado las 1.500 pernoctaciones en un solo hotel.

La concejala ha insistido en que el objetivo es que el visitante encuentre siempre propuestas atractivas. "En Roquetas de Mar tratamos de seguir evolucionando, de ofrecer una programación cultural de primer nivel, una programación deportiva de primer nivel", ha afirmado, con el propósito de que quien llegue "encuentres algo que hacer y algo de lo que disfrutar".

Una localidad inclusiva

En materia de inclusión, ha destacado la apuesta por un turismo accesible. "todo el que venga a Roquetas de Mar debe sentirse como en casa", ha defendido. Entre las iniciativas, ha mencionado actividades específicas como el programa "verano picto divertido" y una señalización adaptada en el paseo marítimo y en los elementos de playa para personas con necesidades especiales.

La gastronomía ha sido otro de los pilares señalados por López. Ha reivindicado la calidad de la huerta almeriense, "te lo dice una hija de agricultor", comenta, y la potencia del sector pesquero local. Tras el reconocimiento como Ciudad Gastronómica, ha recordado la promoción de productos como el pez espada, el pulpo seco o la tradicional Moraga, que reúne a vecinos y visitantes el 29 de diciembre en la playa. "La gastronomía en Roquetas de Mar es muy rica", ha concluido, destacando la combinación de tradición e innovación culinaria en todo el municipio.