ESPECIAL DE GENTE VIAJERA

Descubre los viñedos de La Mancha desde Alcázar de San Juan, tierra históricamente ligada al cultivo de la vid

Gente viajera se ha trasladado hasta esta tierra manchega con motivo de la VII Edición de la Fiesta de la Vendimia

Sara Rodríguez, directora de Exportación de Dcoop: "Las familias de la comarca están muy ligadas al cultivo de la vid"

Ángel Villafranca, presidente de la sección de vinos de Dcoop-Baco: "Buscamos vinos jóvenes, frescos y cercanos"

ondacero.es

Madrid |

Programa especial desde Alcázar de San Juan
Este sábado 'Gente viajera' se ha emitido en directo desde las instalaciones de Dcoop-Baco, en Alcázar de San Juan, municipio manchego históricamente ligado al cultivo de la vid. Un programa que se enmarca dentro de la VII Edición de la Fiesta de la Vendimia, impulsada por el Consejo Regulador de la Denominación de Origen La Mancha y Atresmedia Radio, con el patrocinio de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Diputación de Ciudad Real.

Durante el programa hemos descubierto cómo funciona el cultivo de la vid y cuáles son los vinos más reseñables que se fabrican en estas tierras. Lo hemos hecho de la mano de Ángel Villafranca, presidente de la sección de vinos de Dcoop-Baco. Además, nos hemos adentrado en los orígenes de esta tradición y de cuál es el papel de Dcoop-Baco en la economía de esta tierra.

También nos hemos adentrado en la importancia del vino DO La Mancha a nivel internacional, convirtiendo a la cooperativa en un referente de innovación y emprendimiento en el medio rural. Todo ello lo hemos hablado con Sara Rodríguez, directora de Exportación de Dcoop, quien además nos ha desvelado algún que otro plato típico de la gastronomía manchega que podemos acompañar con un buen vino.

