Ángel Villafranca, presidente de la sección de vinos de Dcoop-Baco: "Buscamos vinos jóvenes, frescos y cercanos"

El equipo de 'Gente viajera' se ha trasladado este sábado con motivo de la VII Edición de la Fiesta de la Vendimia hasta la sede de Dcoop-Baco en Alcázar de San Juan, municipio manchego que se encuentra en el mayor viñedo a nivel internacional.

"Nuestro objetivo es el nuevo segmento de la población, ese que busca un vino con menos calorías y sin alcohol para ciertos momentos donde no siempre se puede tomar", explica Ángel Villafranca, presidente de la sección de vinos de Dcoop-Baco, una de las grandes referencias del mundo cooperativo español. "El futuro pasa por adaptarnos siempre a lo que demande el consumidor", añade.

El vino sin alcohol, apunta Villafranca, se consigue haciendo un vino con una buena elaboración. A partir de ahí, explica, "se le quita la parte del alcohol que decida el enólogo en cada momento". Este tipo de vino "se hace siempre a baja temperatura para que no sufra el producto y así poder obtener un vino al que no haga falta añadirle nada; que siga siendo aromático y agradable en la boca como si tuviera alcohol".

En cuanto a su sabor, Villafranca asegura que "tiene un ligero matiz diferente", pues se ha quitado el componente del alcohol y se debe "buscar un equilibrio, que no siempre es fácil". De hecho, "quien está acostumbrado a tomar vino con alcohol sí encuentra diferencia, pero nosotros estamos buscando a un consumidor diferente (...) Tenemos un gran producto".

En Castilla-La Mancha se encuentra el mayor viñedo del mundo. Es una tierra referente a nivel internacional en el cultivo de vinos que cuenta con diferentes variedades de uva, como garnacha, tempranillo, airén, etc. "El vino blanco, como el verdejo, es buque insignia de la marca Dcoop-Baco", explica Villafranca. "También hay otros productos, como el tempranillo, que forma parte de la misma gama de producto", además de "una gama de varietales que ha sido lanzada hace un año, donde buscamos todas las sensibilidades que puedan tener los distintos consumidores", añade. "Siempre buscamos vinos jóvenes, frescos y cercanos, todos sin grandes graduaciones".

Los productos que salen de los viñedos manchegos son exportados a todo el mundo. Desde Dcoop-Baco han visitado países como Japón, China o Corea en busca de nuevos mercados. Este año, señala Villafranca, visitaron Italia, donde además de contactar con clientes estudiaron las tendencias de mercado. "Siempre es interesante conocer qué hacen otros", concluye.