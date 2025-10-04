Sara Rodríguez, directora de Exportación de Dcoop: "Las familias de la comarca están muy ligadas al cultivo de la vid"

Castilla-La Mancha es la región española que cuenta con el mayor viñedo a nivel internacional. Este sábado, el equipo de 'Gente viajera' se ha trasladado hasta Alcázar de San Juan, municipio manchego que está ligado al cultivo de la vid desde tiempos remotos.

En un mercado cambiante, la producción de vinos sin alcohol cada vez gana más terreno. "Observamos los mismos aromas de un vino con alcohol", explica Sara Rodríguez, directora de Exportación de Dcoop. "Sirve para diferentes ambientes, como incluso en el trabajo", añade.

Actualmente, desde Dcoop-Baco han lanzado dos vinos sin alcohol: 'Whitetopia' y 'Redtopia'. "El blanco está hecho con uva airén, que es la uva tradicional de Castilla-La Mancha", apunta Rodríguez. "El vino 'Redtopia' está hecho con uva garnacha".

Tradición y cultura

La elaboración del vino en tierras manchegas está muy ligada a su historia, cultura y tradición. En palabras de Rodríguez, "todas las familias de la comarca están muy ligadas a la tradición del cultivo de la vid. Vendimiar siempre ha sido algo tradicional, siempre ha existido la oportunidad de conocer una vendimia".

Aunque eso sí, según Rodríguez, la mejor parte de la vendimia es "el almuerzo con unas buenas gachas", un plato típico de la cocina manchega. Y el mejor vino para acompañarlas es el DO La Mancha Dominio de Baco Tempranillo. "Es nuestro vino por excelencia y está muy arraigado con la cultura y tradición de Alcázar de San Juan".

Respecto a la demanda de vinos en festividades importantes como la Navidad, Rodríguez asegura que "esta época es de mucho trabajo porque se cubren demandas a nivel nacional e internacional". Es cierto que "hay otros acontecimientos, como el Año Nuevo chino" que deben tener en cuenta porque también demandan vinos para esas festividades. Según apunta Rodríguez, "dependiendo del país vamos cubriendo diferentes demandas en fechas concretas".