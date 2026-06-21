A Coruña, la ciudad gallega que vive abrazada por el Atlántico

Para Enrique Domínguez Uceta, A Coruña es una ciudad singular dentro del litoral gallego. Según señala, es “una ciudad insertada en el Atlántico, abrazada por el Atlántico”, nacida sobre una península unida a tierra por un amplio istmo que deja a ambos lados las playas de Riazor y Orzán. Así, la presencia del mar forma parte de la identidad coruñesa gracias a su paseo marítimo de trece kilómetros, sus playas urbanas, sus miradores y los aromas que llegan desde el océano. Además, subraya Uceta que “A Coruña es una ciudad muy hermosa y diferente a las demás ciudades costeras gallegas”.

Playa de Orzán, A Coruña | Unsplash

Patrimonio histórico y arquitectura característica

La ciudad conserva ejemplos destacados de distintas épocas históricas. Domínguez Uceta recuerda la presencia de templos románicos como Santiago y Santa María del Campo, el convento de Santa Bárbara, el jardín de San Carlos y la fortaleza de San Antón, actual sede del Museo Arqueológico. También pone el foco en uno de los elementos más reconocibles de la ciudad: los miradores acristalados que cubren numerosas fachadas. Según explica Uceta, además de mirar al mar, permiten conservar el calor solar y constituyen una solución arquitectónica característica de A Coruña. Entre los espacios urbanos más destacados, menciona Enrique la plaza de María Pita y el edificio del Ayuntamiento, así como la arquitectura ecléctica que define parte de la ciudad.

Torre de Hércules | Pexels

La Torre de Hércules y el legado romano

Uno de los grandes símbolos coruñeses es la Torre de Hércules, declarada Patrimonio de la Humanidad. Uceta recuerda que se trata de una construcción de origen romano levantada en el siglo I d.C. sobre la antigua Brigantium. “Estamos en un sitio único”, afirma al referirse al entorno del faro, cuya estructura actual procede de una reconstrucción neoclásica finalizada en 1791 por el arquitecto italiano Eustaquio Giannini.

Ayuntamiento de A Coruña | Pexels

Museos, cultura y calidad de vida

A Coruña reúne una amplia oferta cultural con espacios como la Casa Museo Rosalía de Castro, la ruta Picasso, el Museo Arqueológico e Histórico, el Museo Militar, Domus, la Casa de las Ciencias y el MUNCYT. Destaca Domínguez Uceta, además, la combinación de cultura, ocio y actividad económica que caracteriza a la ciudad. En sus palabras: “más que una ciudad con puerto y con mucha actividad económica, parece una ciudad balnearia, tipo Biarritz, para descansar y disfrutar”.

Callejeando por A Coruña | Pexels

La importancia histórica del puerto también contribuyó al desarrollo de una arquitectura monumental visible en espacios como la plaza de María Pita, el Palacio Municipal, el Palacio de la Ópera, el Coliseum o el Teatro Rosalía. A ello se suman zonas comerciales como las calles Real y Juan Flórez y la celebración de las fiestas de San Xoan, coincidiendo con la llegada del verano.

Pulpo a feira | Pexels

Escucha el audio completo de este reportaje de Enrique Domínguez Uceta en Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00 horas, presentado por Carles Lamelo.