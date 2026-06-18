Andalucía, gastronomía única y de calidad: la dieta mediterránea y sus sabores se funden en una infinidad de propuestas para todos los gustos y paladares

Jamón, vino, aceite de oliva, quesos, langostino, aceituna, boquerón, gamba, atún... Andalucía cuenta con una despensa única que abre sus puertas a una gastronomía única en España. Los visitantes pueden degustar infinidad de recetas típicas y originales en cada uno de sus magníficos restaurantes e instalaciones donde estos productos se cuidan y se elaboran la manera más especial.

La base de los platos andaluces tiene origen en las materias primas de cada región, del pescado en las provincias de costa a la carne en el interior. Se trata de llevar al máximo esplendor la alimentación del Mediterráneo, con claras influencias de la cocina árabe de Al-Ándalus. La mezcla alcanza toda su expresión en los potajes de legumbres y verduras, en los guisos de caza, pero también en el propio pescado o en la carne, entre otras propuestas.

Espetos. | Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía

Sabores de Andalucía: de los aceites a los quesos

La cocina viva de Andalucía no tiene más que sorpresas. Hay para todos, desde los paladares más exigentes a los que buscan la gastronomía tradicional de toda la vida, con esos platos que pasan de generación en generación, esto es, la famosa 'cocina de la abuela' que se sumerge en la dieta mediterránea.

A la multitud de recetas que se pueden encontrar en la región andaluza se suman la sopa moruna, el revuelto de collejas (Córdoba), los pericones del Condado y La Loma (Jaén), huevos a la flamenca (Sevilla), Yemas del Tajo (Ronda, en Málaga), el gazpacho andaluz o los andrajos, entre otras muchas comidas que hacen las delicias de todos los que visiten Andalucía.

Aceites

Cuando alguien piensa en Andalucía, es inevitable pensar en el aceite de oliva como uno de los imprescindibles de la gastronomía andaluza. Llamado 'oro líquido', es un ingrediente insustituible para multitud de platos: ensaladas, verduras, patés, tostadas, el propio gazpacho andaluz o el salmorejo, y acompañante único del tomate, jamón, queso y el vino andaluz.

Jaén es la provincia que más aceite de oliva produce en el mundo. Allí se celebra 'Expoliva', la feria más importante del sector, que tiene lugar en septiembre. Las carreteras de la provincia están rodeadas por el 'mar de olivos'. Además, el oleoturismo es una forma muy entretenida de recorrer Andalucía, con la Fiesta del Primer Aceite de Jaén en noviembre y distintas almazaras muy conocidas para degustar y llevarse el mejor aceite del mundo: la almazara Oleícola San Fracisco de Begíjar, la almazara Cortijo Espíritu Santo, cerca de Úbeda, ciudad Patrimonio de la Humanidad, al igual que Baeza, donde se encuentra el Museo Cultura del Olivo y la Casa del Aceite.

Selección de aceites de Andalucía. | Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía

Jamón

El producto estrella de la gastronomía de nuestro país. El jamón andaluz no deja indiferente a ningún comensal o visitante que lo prueba y comprueba su calidad. Todo empieza en el campo andaluz y acaba en el etiquetado que informa y garantiza la calidad del jamón de Andalucía.

Numerosas bodegas y dehesas permiten experimentar el placer de degustar el jamón y vivir el proceso para llevar a cabo dicha experiencia. Se trata de una experiencia única, que deja huella, desde el descubrimiento del paso a paso hasta la cata y esa sensación de color, textura, aroma, suavidad y un sabor único.

Quesos

Los quesos andaluces también ocupan un lugar muy importante en la gastronomía de la región. El tipo de leche de gran calidad empleada, la mayoría de las razas autóctonas de cabras y ovejas. Todas ellas dan quesos de excelente calidad y con una fuerte personalidad, siendo Andalucía la principal comunidad productora de leche de cabra de España y la provincia de Málaga la que lidera este aspecto.

Hay muchas actividades relacionadas con el mundo de los quesos, pero destacan el Mercado Artesano del Queso de Aracena (Huelva), el Mercado del Queso Artesano de Teba (Málaga), la Fiesta del Queso de Zuheros (Córdoba), la Feria del Queso de Baena (Córdoba), la Feria del Queso Artesanal de Andalucía en Villaluenga del Rosario (Cádiz), la Feria del Queso de Almería y la Muestra de Quesos Tradicionales de Alcalá La Real (Jaén).

Los vinos de Andalucía

La tradición milenaria de Andalucía va acompañada de la elaboración de vinos de gran prestigio mundial. Más del 70% de los viñedos andaluces están amparados por alguna de las seis Denominaciones de Origen establecidas y auspiciadas por sus respectivos Consejos Reguladores: Condado de Huelva (1933), Jerez-Xérès-Sherry (1933), Manzanilla de Sanlúcar (1964), Málaga (1933), Sierras de Málaga (2001) y Montilla-Moriles (1985).

A estas denominaciones se suman 13 indicaciones geográficas protegidas (Vinos de la Tierra) y otros vinos históricos no amparados pero que gozan de gran popularidad, como la Tintilla de Rota. Todos ellos conforman unos viñedos y bodegas únicos y unas rutas del vino que permiten vivirlo en primera persona: la Ruta del Vino Condado de Huelva, las Rutas del Vino y Brandy de jerez, la Ruta del Vino Montilla-Moriles y otras rutas vinícolas de Málaga que combinan tradición y gastronomía de manera muy especial.

Los eventos relacionados con el vino no faltan en la región, con septiembre como mes líder en dicha festividad. Por ejemplo, la Fiesta de la Vendimia Montilla-Moriles está declarada de Interés Turístico Nacional y es una de las más antiguas de España, mientras que la Feria de la Vendimia de Mollina, en Málaga, destaca por su relevancia cultural. Las Fiestas de la Vendimia de Jerez conjugan vino con flamenco y caballo como identidades de la ciudad, y la Real Feria y Fiestas de la vendimia del Condado tiene lugar en la tercera semana de septiembre para celebrar el nacimiento del vino.

Cultivos de fresas. | Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía

Bares de tapas y restaurantes con Estrellas Michelín

Todo esta conjugación de cultura gastronómica no sería posible sin los bares de tapas presentes en toda Andalucía. También hay 18 restaurantes que han conseguido la distinción de al menos una Estrella Michelín, la calificación mayor en cuanto a calidad, creatividad y cuidado de sus platos.

Ángel León y su restaurante Aponiente en El Puerto de Santa María (Cádiz), con 3 estrellas, las mismas que Noor, de Paco Morales, en Córdoba, lideran este distintivo en la región. Bardal (Málaga), Lú Cocina y Alma (Jerez) o Malak (Jaén) son otros nombres que conforman los numerosos establecimientos con Estrellas Michelín en la región.

Pero la cosa no acaba ahí. Los mercados también se han incrementado en Andalucía como lugar gourmet donde se pueden encontrar los productos alimenticios más representativos de la comunidad.

Denominaciones de origen y propuestas únicas

Toda esta serie de productos cuentan con Denominación de Origen y están controlados por su Consejo Regulador, una cuestión de garantía para que el comprador sepa de primera mano que existe una calidad indiscutible para su consumo.

Las propuestas únicas son infinitas en una región que desborda gastronomía de calidad y que combina con un turismo inolvidable. De los viñedos ecológicos a la gastronomía marineras y los platos típicos de la costa, Andalucía convive con las mejores ideas para disfrutar de una visita para todos los gustos y paladares.

Ofrecido por la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía