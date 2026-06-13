Badajoz y La Raya: historia, patrimonio y cultura en la mayor provincia de España

“Mucha gente nunca ha llegado hasta aquí, por eso no sabe lo que se pierde”, dice sobre la provincia de Badajoz Enrique Domínguez Uceta, al tiempo que define la provincia “casi como un pequeño continente, poco transitado, rico y diverso”, marcado por el paso del río Guadiana, el legado romano y numerosos conjuntos históricos.

El Guadiana, a su paso por Badajoz | Unsplash

Badajoz, una ciudad marcada por el Guadiana

La capital pacense cuenta con unos 150.000 habitantes y destaca por su posición junto a la frontera portuguesa. Según Uceta, quienes visitan la ciudad descubren “una capital llena de vida y, sobre todo, una ciudad con una historia monumental impresionante”. Entre sus principales atractivos figura la Alcazaba árabe, una de las mejor conservadas de España, que domina el cauce del Guadiana. La ciudad fue capital de un importante reino taifa y conserva un destacado recinto amurallado con elementos como la Torre de Espantaperros. El recorrido por Badajoz incluye espacios como la Plaza Alta, la Plaza de San José, la Ermita de la Soledad y la Catedral de San Juan, iniciada en el siglo XIII. La oferta cultural se completa con varios museos. Uceta destaca el Museo Arqueológico Provincial, ubicado en la Alcazaba, además del museo histórico Luis de Morales, el Museo de Bellas Artes y el MEIAC. Entre los hitos arquitectónicos contemporáneos sobresale el Palacio de Congresos, diseñado por José Selgas y Lucía Cano Laso.

Alcazaba de Badajoz | Pixabay

La Raya, un espacio compartido entre España y Portugal

Uno de los elementos que mejor define la identidad de Badajoz es su relación con La Raya, la histórica frontera entre España y Portugal. “La Raya es un territorio impreciso, es también un sentimiento y una manera de ser transfronteriza, hispano-lusa”, apunta Uceta. Más allá de una división política, la frontera ha sido durante siglos un espacio de convivencia en el que paisaje, cultura y tradiciones se han mantenido estrechamente vinculados.

Alconchel | Unsplash

De Olivenza a Elvas

El recorrido por el sur de La Raya española pasa por localidades como Oliva de la Frontera, Valencia de Mombuey, Cheles, Alconchel, Táliga y Olivenza. Esta última conserva una marcada herencia portuguesa y destaca por ejemplos de arte manuelino como la Iglesia de la Magdalena. Al otro lado de la frontera se encuentra Elvas, ciudad portuguesa declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO gracias a su sistema defensivo abaluartado. También sobresale Campomaior. Además, existe una candidatura conjunta para que las Fortalezas Abaluartadas de La Raya obtengan el reconocimiento de Patrimonio de la Humanidad, una propuesta que será evaluada próximamente.

Escucha el audio completo de este reportaje de Enrique Domínguez Uceta para Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos, de 12:00 a 14:00h, presentado por Carles Lamelo.