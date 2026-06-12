Sónar 2026: Barcelona acogerá más de cien actuaciones y una apuesta renovada integral

La organización define esta edición como "el Sónar más Sónar de todos". Según explicó Trullols, la edición de 2026 supone una reinvención integral del evento sin renunciar a su identidad. Un festival completamente rediseñado

Por primera vez, toda la programación musical se concentrará en Fira Gran Via, donde habrá hasta seis escenarios simultáneos. El rediseño afecta a escenarios, recorridos, iluminación, experiencia del público y distribución de espacios.

El objetivo es recuperar la esencia original del festival mediante la integración de música, tecnología, arte digital y cultura contemporánea en un mismo ecosistema.

Sónar | Ático Corp. & R.I.P. Bestia present UFC live

Barcelona como laboratorio global de creatividad

Durante la Sónar Week, Barcelona acogerá también propuestas como Sónar+D, OFFSónar, Sónar Kids, Sónar District y diversas actividades paralelas.

Trullols destacó que la ciudad atrae a artistas, tecnólogos, investigadores, diseñadores, emprendedores y público especializado procedente de numerosos países. Además del impacto vinculado a los conciertos, la actividad alcanza sectores como la hostelería, el comercio y la oferta cultural.

The Prodigy | Sónar - The Prodigy

The Prodigy y una "deuda histórica"

Uno de los anuncios más destacados de esta edición es la presencia de The Prodigy.

El responsable de Comunicación del festival calificó este estreno como una "deuda histórica", recordando que la banda surgió en la escena rave británica en 1991 y que Sónar nació en 1994. Pese a haberse convertido ambos en referentes de la cultura electrónica durante más de tres décadas, nunca habían coincidido.

La actuación prevista para el sábado figura entre los momentos más esperados del festival.

Festival Sónar Barcelona | Ambiente_Sónar©Juan Sabatino_2

Nuevos talentos y experiencias inmersivas

El cartel también incluye artistas como KETTAMA, Sammy Virji, DJ Gigola, Funk Tribu, Ciara Cuvé o PETERBLUE, representantes de nuevas corrientes dentro de la música electrónica y urbana.

Entre las propuestas destacadas se encuentra STOOR Live, definida por Trullols como uno de los proyectos más ambiciosos programados por Sónar. El formato sitúa a los artistas en el centro de la pista, rodeados por el público en un entorno de 360 grados, con actuaciones completamente improvisadas mediante hardware electrónico.

Sónar BCN | Ambiente_Sónar©Juan Sabatino_1

Inteligencia artificial y creación artística

La inteligencia artificial ocupará un espacio relevante dentro de Sónar+D. El programa abordará la relación entre tecnología y creatividad a través de iniciativas como el espectáculo de Reinier Zonneveld junto a una inteligencia artificial entrenada con su propia música y representada mediante un holograma, así como un proyecto de Daito Manabe desarrollado con tecnología de Google DeepMind.

Según explicó Trullols, la propuesta busca reflexionar sobre el uso de la IA como herramienta creativa y no como sustituta del artista.

Sónar Festival | Ambiente_Sónar©Nerea_Coll_1

Una experiencia que se extiende por toda la ciudad

La edición de 2026 también se expandirá por distintos espacios de Barcelona. Sónar+D se celebrará en la Llotja de Mar, Sónar Kids regresará al Parc del Fòrum, OFFSónar volverá al Poble Espanyol y la sala Moog conmemorará su 30 aniversario con una programación especial.

La combinación de grandes nombres históricos, innovación tecnológica y actividades repartidas por la ciudad constituye, según la organización, una de las principales señas de identidad de Sónar.

Gente viajera, el programa de viajes de Onda Cero que se emite sábados y domingos de 12:00 a 14:00h, presentado por Carles Lamelo, en este reportaje elaborado por Víctor Herranz.