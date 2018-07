Redes sociacles con Beatriz Ramos Jiménez

En redes sociales, se ha generado mucha controversia tras la consulta de una oyente sobre si podía darle fruta o no a su perro. Alimentos naturales, dieta BARF, harinas, pérdida de nutrientes... Todo lo que has deseado saber, la realidad más allá de las modas, sobre el alimento que darle a tu mascota explicado por no un veterinario, sino dos.