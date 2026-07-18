La emotiva despedida de Carlos Rodríguez a Alsina: "Querido y amado, gracias por tu coherencia, en tu profesión y en tu vida"

Carlos Alsina puso fin este viernes 17 de julio a once años de monólogos, entrevistas y programas especiales que recopiló en un emotivo monólogo lleno de los recuerdos que ha generado desde que iniciase su aventura en las mañanas de Onda Cero. A partir de la temporada que viene, ya no estará al frente del tramo informativo -que heredará Rafa Latorre-, sino que se mantendrá en el segundo tramo del programa, el de entretenimiento.

El día de la despedida de Alsina estuvo lleno de momentos memorables y homenajes por parte de sus compañeros de programa: el equipo de informativos, Marta García Aller -que conducirá La Brújula a partir de septiembre-, Edu García, La España que madruga, todos quisieron dedicarle unos minutos por todo lo aprendido y todo lo enseñado.

La despedida de Carlos Rodríguez

A ese agradecimiento ha querido sumarse Carlos Rodríguez, que durante los minutos iniciales de Como el perro y el gato ha enviado un cariñoso mensaje al director de Más de uno: "Solo quería hacer un pequeño comentario a mi querido, amado, venerado Carlos Alsina", ha comenzado diciendo.

El presentador le ha agradecido su "coherencia", no solo en su profesión, sino también en su vida. "Me encanta. Gracias por tu coherencia. Eres un ejemplo, hermano. Que disfrutes de tu nueva parte de vida. Me parece fantástico el segundo tramo de Más de uno. Lo vas a petar, igual que nuestro Latorre, igual que todos".

"La coherencia no es un bien global"

Acto seguido, Rodríguez ha explicado que Onda Cero ha variado los muebles para que "la casa siga siendo cómoda y todos los que en ella viven puedan no solo disfrutar de su profesión, sino de su vida".

"Gracias, insisto, querido Alsina, por tu coherencia. Quizás por eso no te haya entendido mucha gente, porque la coherencia no es un bien global", ha finalizado.