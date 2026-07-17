El equipo de informativos de Más de uno se despide de Carlos Alsina: "Hemos ganado el mejor de los premios trabajando a tu lado"

El equipo de Informativos de Más de uno ha querido despedir a Carlos Alsina al término de su última temporada al frente del tramo informativo del programa, antes de que el periodista inicie en septiembre una nueva etapa en Onda Cero, centrada en la segunda parte del espacio, a partir de las diez de la mañana.

Rubén Bartolomé, Miguel Ondarreta, Jessica de Jesús, Jessica Pascual, Ana de Gracia, Paula Domínguez, Pablo Sánchez Olmos, Fran Montes, Mamen Rodríguez Sastre y Laura Lorenzo han tomado la palabra para agradecer el privilegio de haber trabajado durante estos años junto al comunicador.

"Nos van a permitir que estos últimos minutos de esta primera hora de Más de uno se los dediquemos al director de este programa", comenzaba el homenaje, recordando que Alsina no abandona Onda Cero, sino que deja atrás los madrugones para ponerse al frente del programa a partir de las diez de la mañana.

En nombre de todo el equipo de Informativos, sus compañeros le han trasladado un mensaje de reconocimiento por todos estos años compartidos: "Trabajar contigo, Carlos, es sinónimo de aprendizaje constante. Y nos dejas un legado enorme".

Trabajar contigo es sinónimo de aprendizaje constante

Aunque seguirán coincidiendo en la cadena, los periodistas han reconocido que echarán de menos compartir con él la primera hora de Más de uno. "La temporada que viene nos seguiremos viendo en esta casa, pero echaremos de menos compartir estos micrófonos contigo", han señalado.

Aprovechando el buen momento que atraviesa España en el Mundial de fútbol y el protagonismo del trabajo colectivo, el equipo ha querido cerrar el homenaje con una metáfora futbolística: "Ahora que con la selección española se habla tanto del juego en equipo, este equipo quiere decirte que nosotros ya hemos ganado el mejor de los premios trabajando a tu lado".

El equipo de informativos de Más de uno formado por Rubén Bartolomé, Miguel Ondarreta, Jessica de Jesús, Jessica Pascual, Ana de Gracia, Paula Domínguez, Pablo Sánchez Olmos, Fran Montes, Mamen Rodríguez Sastre y Laura Lorenzo