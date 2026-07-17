Una banda de mariachis pone la guinda a la apoteósica fiesta barbacoa de Alsina: "Porque sigo siendo el rey"

Alsina se ha despedido por todo lo alto del tramo informativo de Más de uno con una barbacoa organizada por David de Jorge en la que todo el equipo de programa y la redacción de Onda Cero han disfrutado de buena comida y cócteles.

A esta fiesta gastronómica estaba invitada toda la familia de Atresmedia y Alsina ha logrado congregar a muchos compañeros de la casa que han aparcado sus tareas en los estudios o platós para unirse al evento.

Junto a David de Jorge, Alsina ha charlado con los cocineros responsables de la barbacoa y los barman encargados de preparar los cócteles para brindar en esta jornada tan especial cargada de recuerdos, emociones y la ilusión de la nueva etapa que comienza al frente de la segunda parte de Más de uno.

También ha habido tiempo para La Cultureta, en la que Rosa Belmonte, Sergio del Molino, Guillermo Altares y Nacho Vigalondo ha dado buena cuenta no sólo de los manjares sino también de lo que les ha parecido 'La Odisea' de Nolan.

Ya casi al final del programa Alsina ha sorprendido a David de Jorge con uno de "los sueños de su vida". De pronto ha aparecido una banda de mariachis que al ritmo del clásico 'Canta y no llores' y del "Sigo siendo el rey" han puesto a todos los invitados a cantar.

Todo el equipo de Alsina, el propio David de Jorge y hasta Roberto Brasero se han puesto a cantar a pleno pulmón estas míticas letras mexicanas haciendo caso omiso a la orden del director de que nadie cante en el programa.

La aparición de mariachis en la barbacoa de Carlos Alsina