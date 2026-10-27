VOTA ¿Cree que era necesaria la respuesta del PP y VOX en el Senado a la coalición de Sánchez con todas las izquierdas?
Participa en la encuesta de informativos.
Feijóo explica el acuerdo con Vox en el Senado como "coordinación imprescindible": "El tablero lo ha cambiado Sánchez y hay que responder"
Los cálculos de PP y Vox para el Senado el 29N: esperan conseguir una "holgada mayoría absoluta"
Latorre, sobre el pacto PP-Vox en el Senado: "La certificación de que en España ha quedado arrasada la centralidad"
ENCUESTA