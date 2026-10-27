Los cálculos de PP y Vox para el Senado el 29N: esperan conseguir una "holgada mayoría absoluta"

PP y Vox han anunciado un pacto para organizar sus candidaturas al Senado de cara a las próximas elecciones del 29 de noviembre. El partido de Santiago Abascal no presenará candidatura propia en seis provincias e irá con un único candidato en 14, mientras que el PP no se va a presentar en tres provincias, en las que lleva "26 años sin conseguir senador".

Con este movimiento, ambos partidos buscan que la izquierda no se haga con el control de la Cámara Alta, después de que PSOE y Frente Amplio anunciaran hace unos días que se presentarán de manera conjunta. En un comunicado, Vox señala que, aunque ambos partidos son "muy diferentes, no es ningún secreto" que coinciden en "la necesidad de expulsar a la organización criminal de Sánchez de las instituciones".

Así quedan las cuentas de PP y Vox

En este sentido, fuentes conocedoras de la negociación han comunicado que, con este movimiento, esperan obtener una horquilla de 125-140 senadores de los 209 que se eligen. Es más, creen que Vox podría lograr 10 escaños, lo que les permitiría formar grupo propio. En las elecciones del 23J, el PP logró 120 senadores y Vox, ninguno.

Según las mismas fuentes, los cálculos apuntan a que el PP conseguiría entre 11 y 12 escaños más de las provincias en las que Vox se retira. Los populares obtendrían tres senadores entre Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria, dos en Valencia; dos en Santa Cruz, dos en Cádiz, uno o dos en Castellón y uno en Baleares.

Mientras tanto, en las 14 provincias en las que Vox solo presenta un candidato, el PP espera también lograr un impulso. Además, el partido de Alberto Núñez Feijóo cederá un puesto en sus listas al Senado a un candidato "independiente" propuesto por Vox, que no serán militantes de la formación.

Ya hay 58 escaños elegidos

Cabe destacar que el Senado tiene 58 escaños ya asignados al margen de las elecciones. Esto es porque las asambleas autonómicas eligen sus representantes en la Cámara Alta en base al resultado que obtuvieron los partidos en las últimas elecciones regionales.

Así las cosas, el PP ya parte con 23 senadores, mientras que el PSOE cuenta con 19. Vox tiene 5, Junts 3, 1 de ERC; 1 del BNG, 1 de Geroa Bai, 1 del PNV, 1 de EH Bildu, 1 de Compromís, 1 de Más Madrid y 1 de Coalición Canaria. Estos números pueden cambiar porque el año que viene se celebran elecciones autonómicas en buena parte del país.