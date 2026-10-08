Expulsan a un manifestante con la camiseta de Lamine Yamal de un mitin de Trump en Texas

No es la primera vez que sucede, aunque nunca antes la persona que interrumpía a Donald Trump había llevado una camiseta de la selección española. Un manifestante ha sido expulsado este miércoles de un mitin de Donald Trump en San Antonio (Texas) tras interrumpir el discurso del presidente estadounidense. Lo llamativo de la protesta fue la camiseta que llevaba: la de la selección española de fútbol con el nombre de Lamine Yamal y su ya mítico número 19.

El incidente se produjo durante un acto celebrado en el Freeman Coliseum, al que Trump había acudido para respaldar al candidato republicano al Senado por Texas, Ken Paxton, de cara a las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre.

El joven comenzó a perturbar el discurso y posteriormente fue escoltado fuera del recinto. Como revelan las imágenes difundidas del momento, llevaba puesta la camiseta de España con el nombre de Lamine Yamal en la espalda. El episodio formó parte de una serie de interrupciones protagonizadas por varios manifestantes durante el mitin, aunque, bien es cierto, este era el único que llevaba la camiseta de 'La Roja'.

La respuesta de Trump al manifestante

Como respuesta a los gritos del manifestante, Trump ironizó con que "se va a volver a casa con su madre", para después añadir: Lo que ella no sabe es que su madre votó por Trump.

Poco después, otra persona interrumpió el mitin con una camiseta en la que podía leerse "SOS Cuba", mientras que otras personas también fueron expulsadas fuera del recinto por los servicios de seguridad por alterar el orden. Los manifestantes fueron recibidos con abucheos por parte de algunos asistentes, que respondieron coreando "Estados Unidos".

Trump vuelve a Texas para apoyar a los republicanos

La visita de Trump a San Antonio tenía como objetivo principal reforzar la candidatura de Ken Paxton al Senado. El republicano se enfrenta al demócrata James Talarico en unas elecciones que han cobrado especial importancia para el Partido Republicano.

Se trata de la tercera visita de Trump a Texas en menos de un mes, en un intento de movilizar al electorado republicano antes de las elecciones legislativas del 3 de noviembre. Trump ganó Texas por casi 14 puntos en las presidenciales de 2024, pero los demócratas están compitiendo con mayor intensidad en varias contiendas del estado.

El recuerdo de la selección ganando el Mundial en Nueva York

La camiseta de Lamine Yamal tiene además un vínculo reciente con el propio Donald Trump, ya que el máximo mandatario de los Estados Unidos no se quiso perder la victoria de la selección frente a Argentina el pasado 19 de julio. España conseguía así su ansiada segunda estrella en el MetLife Stadium de Nueva Jersey con el gol en el minuto 106 de Ferran Torres.

Trump presenció el encuentro desde el palco junto a los líderes de México y Canadá, el rey Felipe VI y la reina Letizia, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Tras el partido, Trump participó en la entrega de las medallas y estuvo presente cuando el capitán español, Rodri, recibió el trofeo de campeón. El presidente estadounidense incluso permaneció junto a los jugadores españoles durante la celebración sobre el césped, algo que llamó la atención de todos los presentes.