Visita del Papa León XIV: el Ayuntamiento actualiza los cortes de tráfico y las calles afectadas

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha actualizado las afecciones al tráfico con motivo de la visita del Papa XIV a la capital programada del 6 al 9 de junio. El alcalde ha avisado que estos cortes comenzarán a notarse "de manera muy significativa" a partir de la medianoche del 25 de mayo. Este plan de movilidad organizado por el Consistorio arranca con la ocupación total de la Plaza de Lima y la instalación de estructuras logísticas en la Plaza de Cibeles.

Ante este despliegue, el Ayuntamiento ha hecho un llamamiento y ha agradecido la "paciencia y generosidad" de los madrileños por unos trabajos que comenzarán con las alteraciones de los trayectos diurnos de la Empresa Municipal de Transportes (EMT). No obstante, el Consistorio ha advertido que lo peor en las alteraciones se verá los días 3 y 4 de junio ya que tanto la Plaza de Lima como la Plaza de Cibeles quedarán completamente inaccesibles para cualquier vehículo privado.

Almeida, por su parte, ha reconocido que ya se están detectando las primeras retenciones en el Paseo del Prado, Recoletos y el tramo que conecta Nuevos Ministerios con la Plaza de San Juan de la Cruz. Es por eso que el alcalde ha recomendado estar al tanto de las afecciones que se esperan y, sobre todo, evitar el centro de la ciudad durante las próximas dos semanas.

Calles cortadas y restricciones

Aunque se produzcan estos cortes, el Consistorio ha recalcado que se han puesto en contacto con las empresas que van a llevar a cabo las modificaciones "para decirles que tienen que atenerse estrictamente a las ocupaciones de vía pública autorizadas por el Ayuntamiento". Los cortes que habrá serán:

Plaza de Lima : se cierran por completo los carriles centrales en ambos sentidos. Solo se permite la circulación por los carriles laterales que rodean la plaza. Queda también prohibido cruzar la Plaza de Lima de forma directa desde General Perón hacia Concha Espina y viceversa.

: se cierran por completo los carriles centrales en ambos sentidos. que rodean la plaza. Queda también prohibido cruzar la Plaza de Lima de forma directa desde General Perón hacia Concha Espina y viceversa. Giros en la Castellana : los conductores que circulen por la calle General Perón no podrán tomar el Paseo de la Castellana en sentido norte. Mientras, los que vengan por la zona de Concha Espina no podrán incorporarse a la Castellana en sentido sur.

: los conductores que circulen por la calle General Perón en sentido norte. Mientras, los que vengan por la zona de Concha Espina no podrán incorporarse a la Castellana en sentido sur. Plaza de Cibeles: se ocuparán los carriles destinados a las dársenas de autobuses para el montaje de las plataformas del coro sumándose a los dos carriles que ya están cortados en el Paseo de Recoletos en sentido norte.

La Feria del Libro y Bad Bunny: un fin de semana crítico

El Ayuntamiento de la capital ha admitido que el fin de semana del 7 de junio "va a ser complicado" debido a la gran afluencia de personas que se espera en el centro por la coincidencia en distintos eventos: la Feria del Libro, la llegada del Papa León XIV y los conciertos de Bad Bunny.

Para reducir el impacto y garantizar la seguridad, en concreto, al evento literario, Martínez Almeida ha confirmado que se mantendrán abiertas todas las puertas de El Retiro y se reforzará la red de transporte público. "Estoy seguro de que muchos fieles después se pasará por la Feria del Libro, será una mañana muy completa", ha concluido.