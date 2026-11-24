Un estudiante catalán de 22 años fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE, la policía migratoria de Estados Unidos, hace diez días, a pesar de que tiene el visado vigente hasta 2029. Desde entonces permanece en un centro de internamiento en Georgia y su familia no sabe cuándo va a poder salir.

Tal y como ha explicado su abogada, Regina Pitarch, Santi Almarcha fue detenido "sin preguntar" y encarcelado sin comprobar si tenía visado. Según la letrada, aunque lo tiene vigente hasta 2029, la detención está relacionada con el permiso de residencia que la universidad le anuló sin avisar, porque sus clases son telemáticas.

Tras ser detenido, el joven fue trasladado a un centro penitenciario de Suwannee (Florida), donde firmó unos papeles, que Pitarch cree que eran para la extradición voluntaria, y a partir de entonces, le llevaron a un centro de detención del ICE en Florida donde lleva una semana.

La universidad le dio de baja por matricularse online en vez de presencial

Desde el ICE aseguran que Santi ha sido detenido por "permanecer más tiempo" del autorizado en Estados Unidos y han informado de que seguirá bajo su custodia a la espera de su proceso de deportación. En un comunicado, explican que es "un extranjero ilegal" y que lo interceptaron en un control de tráfico.

Según la agencia federal, el joven entró por última vez a Estados Unidos el 14 de enero, pero ha excedido "su estatus legal". Santi estudia en la Universidad de Misuri y su abogada explica que tiene un visado de estudiante F-1 vigente hasta 2029, pero la universidad le dio de baja el I-20, el documento que le permite permanecer legalmente en el país como estudiante internacional, porque este semestre había matriculado sus clases online.

Tratado como "un criminal" y en situación "precaria"

La abogada considera que es "una negligencia" por parte de la universidad no haberle informado que le daban de baja y que en el centro de deportación "pasa mucha hambre", le tratan "como si fuese un criminal" y está en una situación "precaria". Asegura que su situación empeora cada día porque está rodeado de muchos enfermos, con gritos por la noche y no puede dormir. Es más, ayer habría sido el primer día que le dejaron salir a ver la luz del sol.

"Como si fuese un criminal que haya matado a alguien o que haya robado, cuando lo único que ha pasado es que administrativamente se ha quedado sin el permiso de residencia como consecuencia de que la Universidad la ha dado de baja por estar haciendo las clases online. Sencillamente eso", ha detallado Pitarch.

Solo puede usar una tablet compartida con otras 150 personas para comunicarse

Comunicarse con el joven también es difícil, porque solo tiene acceso a una tableta que tiene que compartir con otras 150 personas y tiene que esperar su turno para usarla. La abogada también ha afirmado que el Gobierno está ayudando a la hora de intentar comunicarse con el ICE y con el centro donde está internado.

De hecho, la Generalitat se ha ofrecido a pagar el billete de avión de vuelta a casa, pero la Administración estadounidense lo ha rechazado, porque la normativa no lo contempla, según ha informado la consellera de Territorio, Silvia Paneque. "El Govern catalán trabaja con discreción para que este joven pueda regresar a casa lo más pronto posible", ha comentado, al tiempo que ha señalado que la Generalitat "no comparte el modelo migratorio" implantado por Donald Trump.