Temor ante las protestas en Madrid: los comercios blindan sus escaparates por la convocatoria de Blocus

La convocatoria de Blocus en redes sociales ha provocado el temor absoluto en Madrid. Con Barcelona como ejemplo de las consecuencias de las protestas, los establecimientos de la capital han decidido blindarse ante posibles saqueos.

Con motivo de Halloween, la plataforma ha llamado a la movilización de cientos de personas para salir a las calles del centro a protestar por la educación, algo que únicamente sirvió como excusa para provocar el caos en la Ciudad Condal.

Por ello, los comercios en Madrid han procedido a tapiar y blindar sus fachadas para evitar destrozos. Estas medidas preventivas se han podido observar en muchas zonas del centro de Madrid, con negocios de todo tipo protegiendo sus escaparates con tablas de madera.

Sin embargo, estas medidas no afectan solo a establecimientos, sino también a entidades bancarias, supermercados o tiendas de alimentación, que han decidido establecer medidas de protección frente a posibles disturbios y vandalismo.

La respuesta de Madrid y Barcelona

No solo Madrid podría verse afectada por los disturbios de este fin de semana. Barcelona también está en aviso de posibles manifestaciones durante este puente, por lo que los Mossos d'Esquadra prevén activar un dispositivo de nivel 4 (el máximo ante movilizaciones en la vía pública) con el objetivo de "blindar" Barcelona ante una nueva convocatoria de 'Blocus' este sábado.

Además de coordinarse con la Urbana, la policía catalana está en contacto con los principales gremios de comerciantes de la ciudad, a quienes no se les ha ordenado el cierre de dichos comercios pero sí algunas pautas de protección.

Respecto a Madrid, el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, ha lanzado un mensaje directo a los cuerpos de seguridad para que no duden en intervenir. De esta forma, el alcalde ha pedido a la Policía que no les "tiemble el pulso" y que "adopten cualquier medida que consideren cada momento que tienen que adoptar para evitar disturbios" en la capital.

Almeida ha admitido que "no se fía lo más mínimo" de la posible desconvocatoria de plataformas como Blocus, que han llamado a generar altercados en diferentes ciudades, y ha insistido en que desde el Ayuntamiento "van a estar alertas".

Detenido el fundador de Blocus

La llegada de posibles protestas coincide con la detención del fundador de la plataforma este viernes en Picanya (Valencia). La Guardia Civil ha informado de la detención este mediodía del "presunto fundador y principal impulsor" en España del movimiento Blocus.

Al investigado se le atribuye la creación y administración de grupos de Telegram desde los que se coordinaban estas acciones. Los investigadores creen que está relacionado tanto con los disturbios que se produjeron el pasado 24 de octubre en Barcelona como con las movilizaciones, a través de redes sociales, para provocar otros similares mañana sábado en València o Madrid.