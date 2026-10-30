Golpe contra Blocus en España: detenido su fundador en Picanya, los líderes del movimiento en Tenerife y otro en Bilbao

La Guardia Civil ha detenido este viernes en la localidad valenciana de Picanya al "presunto fundador y principal impulsor" en España del movimiento Blocus, al que vincula con las convocatorias difundidas en redes sociales que, bajo la apariencia de protestas estudiantiles, buscaba llevar a cabo saqueos en comercios y actos violentos.

Al investigado se le atribuye la creación y administración de grupos de Telegram desde los que se coordinaban estas acciones, según ha informado la Guardia Civil.

Los investigadores creen que está relacionado tanto con los disturbios que se produjeron el pasado 24 de octubre en Barcelona, como con las movilizaciones, a través de redes sociales, para provocar otros similares mañana sábado en València.

En el marco de la investigación de estas convocatorias la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha informado de que se han producido cinco detenciones.

La primera, conocida este miércoles, la de un menor de 17 años en València. Posteriormente un joven de 18 años en Alfafar, un tercer sospechoso en Picanya -el considerado como fundador de Blocus España- y otros dos jóvenes en Bilbao y Lleida.

El creador del canal e instigador de los disturbios

Respecto al considerado como creador del referido canal y principal instigador de los disturbios, la Guardia Civil le atribuye la creación y administración de grupos de Telegram desde los que se coordinaban estas acciones, dirigidas al saqueo y al pillaje bajo la apariencia de protestas estudiantiles.

Desde su perfil en Telegram difundió un vídeo en el que aparece un encapuchado que se autoproclama líder de Blocus; la Guardia Civil sospecha que él mismo se presentaba como tal.

Estos hechos podrían constituir delitos de desórdenes públicos agravados y organización criminal, sin perjuicio de la calificación que resulte de la instrucción.

La captación de seguidores se realizaba a través de TikTok, cartelería elaborada con IA y códigos QR que derivan a otros grupos de Whatsapp y Telegram.

Los organizadores pedían difundir los enlaces en grupos de clase y otros espacios del entorno escolar, lo que facilitaba la llegada de las convocatorias a menores de edad.

En esos mensajes se pedía a los seguidores acudir a los encuentros con mochilas, material escolar y pancartas para aparentar una reivindicación estudiantil, pero también vestir ropa negra y máscaras para dificultar la identificación.

Dos detenidos en Tenerife

La Guardia Civil ha detenido a dos personas, una de ellas de 16 años, tras constatar que lideraban el movimiento 'Blocus' en Tenerife e instaban, a través de herramientas de comunicación cifrada, a cometer actos vandálicos y de sabotaje.

Tal y como detalló el Instituto Armado, la investigación, llevada a cabo por unidades especializadas, se inició al detectar una intensa actividad en canales digitales de mensajería instantánea y plataformas de redes sociales. Los ahora arrestados tenían un 'modus operandi importado y cuidadosamente planificado', que incluía herramientas de comunicación cifrada para eludir el rastreo policial. A través de ellas, difundían consignas de sabotaje en grupos cerrados, con mapas de actuación e instrucciones precisas sobre cómo actuar de forma coordinada para desbordar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y consumar actos vandálicos y de pillaje.

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