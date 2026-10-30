Detenidos dos menores vinculados a los canales de 'Blocus' relacionados con los saqueos en Cataluña

Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos menores de edad en menos de 24 horas por su presunta vinculación con los canales de comunicación del movimiento Blocus, desde los que se habrían organizado actos vandálicos, saqueos a comercios y ataques contra las fuerzas de seguridad. Los arrestos se han producido en Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) y Bellmunt d'Urgell (Lleida).

El último arresto se ha producido durante la noche del jueves al viernes en Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona). El detenido, de 17 años, habría participado en la organización de los disturbios registrados en Barcelona el pasado 24 de octubre. Según la investigación, difundía enlaces a grupos de mensajería, daba instrucciones sobre el material que debían llevar los participantes y proponía posibles establecimientos para saquear.

Esta detención se suma a la de otro menor de 16 años, arrestado el jueves en Bellmunt d'Urgell (Lleida). En este caso, los Mossos le consideran el creador y administrador de los canales de Blocus en la provincia, desde los que presuntamente incitaba a cometer saqueos y ataques contra las fuerzas de seguridad en esa localidad.

Los grupos investigados contenían instrucciones sobre cómo organizar los asaltos a comercios, evitar ser identificados y utilizar la violencia contra los agentes. El objetivo era promover nuevos disturbios en Lleida este sábado, 31 de octubre.

Ya son 135 detenidos vinculados a los saqueos

Las dos detenciones se producen después de los graves disturbios registrados en Barcelona el pasado 24 de octubre, que se saldaron con 133 detenidos, según las informaciones policiales publicadas tras los incidentes.

Los Mossos mantienen abiertas varias líneas de investigación para identificar a las personas que habrían promovido y coordinado los altercados a través de internet y las aplicaciones de mensajería.

Además, la policía catalana ha intensificado la vigilancia ante las nuevas convocatorias previstas para este sábado. La comisaria jefa de los Mossos, Sílvia Catà, explicó que el cuerpo había recurrido al Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) para tratar de bloquear los grupos utilizados para incitar a nuevos episodios de violencia.

La investigación sigue en marcha y los Mossos no descartan que se produzcan más arrestos.